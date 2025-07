DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

HDE - Angesichts der wachsenden Fachkräftelücke im Einzelhandel nimmt der Handelsverband Deutschland (HDE) die Schulen in die Pflicht. "Damit sich diese Entwicklung nicht weiter verschärft, braucht es mehr junge Leute, die sich für eine Ausbildung im Einzelhandel entscheiden", sagte Steven Haarke, HDE-Geschäftsführer für Arbeit und Soziales, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Branche selbst mache ihre Hausaufgaben und biete gutes Geld sowie Karriereperspektiven, so Haarke. Der HDE forderte mehr Gleichberechtigung in Bezug auf die Vermittlung in Schulen. (Redakionsnetzwerk Deutschland)

BIOTECHBRANCHE - Die Biotech-Investoren Andreas und Thomas Strüngmann fordern die Politik auf, die Branche gezielt zu unterstützen. Deutschland verfüge über exzellente Grundlagenforschung, "aber wir müssen noch besser darin werden, diese in marktfähige Innovationen zu überführen", sagte Thomas Strüngmann im Interview mit dem Handelsblatt. Dass die Regierungskoalition die Biotechnologie als Schlüsselindustrie identifiziert hat, begrüßen die Brüder. Was fehle, sei ein langfristiger Rahmen, der Investitionen auch nach der Startphase unterstütze. Der Kapitalzufluss für die Branche in Deutschland ist im ersten Halbjahr im Vorjahresvergleich auf einen Tiefpunkt gesunken - um 70 Prozent auf 249 Millionen Euro. International fällt Deutschland damit zurück, China holt auf. "Das Land investiert massiv in Forschung, Entwicklung und industrielle Infrastruktur", sagte Andreas Strüngmann. (Handelsblatt)

July 15, 2025

