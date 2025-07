DJ MÄRKTE ASIEN/Wenig verändert - China Vanke verschreckt mit Gewinnwarnung

DOW JONES--Kein einheitliches Bild zeigt sich an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien am Dienstag. Die Zollpolitik der USA sorgt weiter für Zurückhaltung. Das größte Minus verzeichnet der Schanghai-Composite (-0,9%) trotz guter Wachstumsdaten für das zweite Quartal. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und traf damit genau die Erwartungen der Volkswirte - lag allerdings über dem offiziellen Wachstumsziel der chinesischen Regierung von 5 Prozent. Im ersten Quartal hatte das Wachstum jedoch noch bei 5,4 Prozent gelegen.

Es sei unwahrscheinlich, dass Peking auf der Sitzung des Politbüros im Juli breit angelegte, bedeutende Konjunkturmaßnahmen lancieren werde, kommentieren die Ökonomen von Goldman Sachs. Chinas BIP-Wachstum im zweiten Quartal entsprach der Prognose von Goldman Sachs. Die Ökonomen gehen davon aus, dass China schrittweise, gezielte Lockerungsmaßnahmen vorstellen könnte, um den Abschwung im Immobiliensektor einzudämmen und den Druck auf den Arbeitsmarkt im zweiten Halbjahr zu verringern.

Belastet wird die Börse in Schanghai von den Abgaben bei Immobilienwerten, nachdem der staatlich unterstützte Immobilienkonzern China Vanke eine Gewinnwarnung herausgegeben hat. Die Aktien fallen um 2,9 Prozent. Für die ersten sechs Monate des Jahres wird mit einem Verlust von 1,67 Milliarden Dollar gerechnet, was die Sorgen über einen anhaltenden Rückgang auf Chinas wichtigem Immobilienmarkt verstärkt.

Für den Hang-Seng-Index geht es dagegen um 0,2 Prozent nach oben. Der Nikkei-225 in Tokio zeigt sich mit einem Plus von 0,1 Prozent wenig verändert. Der südkoreanische Kospi kommt nach den jüngsten Gewinnen leicht zurück und verliert 0,1 Prozent. Dagegen geht es für den S&P/ASX-200 in Sydney um 0,4 Prozent nach oben. Teilnehmer verweisen hier auf die recht positiven Vorgaben der Wall Street, wo die neuen Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump für keine weitere Verunsicherung gesorgt haben.

Als positives Signal im Handelsstreit zwischen den USA und China wird gewertet, dass der Technologie-Konzern Nvidia nach einer Genehmigung aus Washington wieder einige seiner KI-Chips in China verkaufen darf. Die Papiere von Alibaba, Tencent und Baidu legen um bis zu 1,7 Prozent zu.

Zudem sind die Blicke auf den Beginn der US-Berichtssaiaon gerichtet, die am Dienstag mit den Geschäftszahlen der US-Banken JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup beginnt. Es sei das erste Quartal, welches die Auswirkungen der US-Zollpolitik vollständig widerspiegele, heißt es. Auch die US-Inflationsdaten im Tagesverlauf dürften in diesem Zusammenhang Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.606,80 +0,4% +5,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.486,38 +0,1% -0,8% 08:30 Kospi (Seoul) 3.198,41 -0,1% +33,3% 08:30 Schanghai-Comp. 3.486,88 -0,9% +4,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.250,90 +0,2% +20,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 7:52 Uhr % YTD EUR/USD 1,1675 0,1 1,1664 1,1668 +12,7% EUR/JPY 172,41 0,1 172,30 171,98 +5,5% EUR/GBP 0,8693 0,1 0,8684 0,8664 +4,5% GBP/USD 1,3430 -0,0 1,3431 1,3466 +7,8% USD/JPY 147,67 -0,0 147,72 147,41 -6,4% USD/KRW 1.383,00 0,0 1.382,45 1.379,59 -6,5% USD/CNY 7,1515 0,1 7,1462 7,1470 -0,8% USD/CNH 7,1775 0,1 7,1725 7,1712 -2,2% USD/HKD 7,8500 0,0 7,8497 7,8500 +1,0% AUD/USD 0,6544 -0,1 0,6548 0,6560 +6,1% NZD/USD 0,5977 0,1 0,5972 0,5983 +7,2% BTC/USD 117.162,35 -2,5 120.179,55 122.000,50 +25,7% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,62 66,98 -0,5% -0,36 -4,5% Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -5,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.360,97 3.343,58 +0,5% +17,40 +27,9% Silber 32,70 32,73 -0,1% -0,03 +18,0% Platin 1.183,41 1.172,44 +0,9% +10,97 +37,1% Kupfer 5,49 5,52 -0,5% -0,03 +35,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

