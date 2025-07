APT Miner bringt eine neue App auf den Markt, mit der man problemlos BTC und DOGE minen und bis zu 3.000 US-Dollar pro Tag verdienen kann

[London] Da Bitcoin und Dogecoin immer beliebter werden, hat die britische Plattform APT Miner offiziell ihre neue mobile App vorgestellt. Diese richtet sich an alle Nutzer, die Kryptowährungen schürfen möchten. Auch ohne Ausrüstung oder technisches Know-how können sie problemlos loslegen und flexibel tägliche Einnahmen erzielen. Egal, ob Sie pendeln, eine Pause machen oder täglich Ihr Telefon checken, das Mining-Programm läuft kontinuierlich im Hintergrund und generiert für Sie einen stetigen Strom passiver Einnahmen. APT Miner wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warrington, Großbritannien. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen stets Wert auf transparente und konforme Betriebsmodelle gelegt. Die Einführung der mobilen App soll das Mining, ein Bereich, der früher eine hohe Hürde darstellte, dem täglichen Finanzmanagement normaler Nutzer näherbringen. Anwendungshighlights im Überblick: Verwalten Sie den Bergbau jederzeit und überall Das einfache und intuitive Design der Benutzeroberfläche erleichtert die Anzeige der Tageseinnahmen, die Verwaltung von Verträgen und die Anpassung von Einstellungen und sorgt für eine reibungslose und natürliche Bedienung. Umfassende Unterstützung für gängige Währungen Es deckt mehr als zehn digitale Vermögenswerte ab, darunter BTC, DOGE, ETH, XRP, USDT usw., um unterschiedlichen Anlagepräferenzen gerecht zu werden. Sicherheitsmechanismen vorhanden Der integrierte doppelte Sicherheitsschutz von McAfee und Cloudflare gewährleistet die Stabilität und Sicherheit von Geldern und Kontovorgängen. Belohnung für die Registrierung neuer Benutzer Registrieren Sie sich jetzt, um eine Belohnung von 15 US-Dollar zu erhalten, die Benutzer direkt nutzen können, um den Vertrag auszuprobieren und mit dem Geldverdienen zu beginnen, wodurch sie tatsächlich eine "Startschwelle von null" erreichen. Vielfältige und flexible Verträge Die Beträge reichen von 15 US-Dollar bis hin zu Zehntausenden von US-Dollar. Es werden zahlreiche Bedingungen und Konfigurationen unterstützt, mit klaren Renditen und täglicher Abrechnung, sodass die Benutzer frei wählen können. Ganzjähriger Betrieb, volle Betreuung Das System läuft das ganze Jahr über ohne Unterbrechungen und das technische Supportteam ist rund um die Uhr erreichbar, um sicherzustellen, dass jeder Benutzer es reibungslos und ohne Sorgen nutzen kann. APT Miner möchte Nutzern helfen, intelligenter und bequemer an den Wachstumschancen der Kryptowelt teilzuhaben. Es sind keine komplizierten Vorgänge und keine hohen Kosten erforderlich. Jetzt kann jeder mit nur einem Mobiltelefon seinen eigenen Weg zum Erwerb digitaler Vermögenswerte beginnen. Der Einstieg in APT Miner erfordert nur drei Schritte: Schritt 1: Laden Sie die APT Miner App herunter Schritt 2: Registrieren und Prämien einfordern Neue Benutzer erhalten nach der Registrierung automatisch eine Belohnung in Höhe von 15 US-Dollar in Form kostenloser Rechenleistung. Schritt 3: Wählen Sie den richtigen Vertrag und verdienen Sie täglich Mining-Einnahmen Flexible Konfiguration, von Kurzzeitverträgen bis hin zu Langzeitverträgen, tägliche Einnahmen werden automatisch dem Konto gutgeschrieben. Beliebte APT Miner-Verträge: Die folgende Tabelle zeigt Ihre potenziellen Vorteile. 【BTC (Canaan-Avalon-A1466)】: Investitionsbetrag: 100 $, Gesamtnettogewinn: 100 $ + 8 $. 【DOGE (Goldshell-Mini-DOGE-Pro)】: Investitionsbetrag: 500 $, Gesamtnettogewinn: 500 $ + 42 $. 【BTC (Antminer-S19-XP)】: Investitionsbetrag: 2.500 $, Gesamtnettogewinn: 2.500 $ + 491,25 $ [Dogecoin (Goldshell-LT6)]: Investitionsbetrag: 7.500 $, Gesamtnettogewinn: 7.500 $ + 3937,5 $ 【BTC (AntminerT21)】: Investitionsbetrag: 15.000 USD, Gesamtnettogewinn: 15.000 USD + 8.400 USD 【BTC/BCH (ANTSPACE HK3)】: Investitionsbetrag: 50.000 USD, Gesamtnettogewinn: 50.000 USD + 35.600 USD Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website: https://aptmining.com/ APP herunterladen Offizielle E-Mail: info@aptminer.com Über APT Miner APT Miner wurde 2018 gegründet und ist in Warrington, Großbritannien, registriert. Es handelt sich um eine legal lizenzierte Serviceplattform für digitales Asset-Mining. Wir konzentrieren uns darauf, den komplexen Kryptowährungs-Mining-Prozess zu vereinfachen und Nutzern durch effiziente Hardware, intelligente Algorithmen und Cloud-Technologie eine bequemere und sicherere Teilnahme zu ermöglichen. Es sind keine technischen Kenntnisse oder teure Geräte erforderlich. Mit APT Miner kann jeder Benutzer problemlos tägliche Erträge erzielen und ein echtes passives Einkommen erzielen. Vor dem Hintergrund eines zunehmend strengeren globalen Regulierungsumfelds hat APT Miner stets die gesetzlichen und konformen Betriebsprinzipien eingehalten, eine transparente Kommunikation mit den relevanten Regulierungsbehörden aufrechterhalten und die langfristige Stabilität und Sicherheit der Plattform gewährleistet. Mit der Einführung der offiziellen App haben wir die technischen Barrieren weiter durchbrochen und ermöglichen es Benutzern, jederzeit und überall Verträge zu verwalten und Einnahmen einzusehen. So wird die digitale Vermögensverwaltung wirklich in das tägliche Leben integriert. APT Miner ist nicht nur eine Plattform, sondern auch der Ausgangspunkt für Ihren Eintritt in das Zeitalter digitaler Assets.

