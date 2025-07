Anzeige / Werbung

Der Wolframspezialist Almonty Industries hat das Momentum genutzt.

Durch geopolitische Risiken als auch global wachsende Rohstoff- und Sicherheitsbedenken wird Almonty immer mehr als verlässlicher Lieferant und Schlüsselanbieter des kritischen Metalls im Westen wahrgenommen. Mit dem Gang an die Nasdaq sowie einer deutlich überzeichneten Kapitalerhöhung und einem Bruttoerlös von insgesamt 90 Mio. USD steigen die Kanadier in eine neue Liga auf und spielen jetzt mit Milliardenunternehmen wie MP Materials in Bezug auf die Sicherung von knappen Rohstoffen auf Augenhöhe.



Deutlich überzeichnetes Angebot

Es hatte sich bereits angekündigt. Am gestrigen Montag wurden die Aktie von Almonty Industries erstmals an der US-Technologiebörse Nasdaq gehandelt. Zudem kündigte einer der global führenden Wolframproduzenten die Preisgestaltung seiner in den Vereinigten Staaten garantierten öffentlichen Emission von 20.000.000 Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 4,50 USD pro Stück an. Dies spült Almonty einen Bruttoerlös von insgesamt 90 Mio. USD in die Kassen, wodurch das Unternehmen von CEO Lewis Black die nächste Entwicklungsstufe zünden kann. Die Emission soll bereits heute abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Denn die Erlöse des überzeichneten Angebotes soll für die Entwicklung der Wolframoxid-Anlage in Sangdong verwendet werden, wodurch der Status als führender westlicher Lieferant von Wolfram für die Verteidigungsbedürfnisse der USA und ihrer Verbündeten weiter ausgebaut werden kann. Mit der Sangdong-Mine in Südkorea, die noch in diesem Jahr den Produktionsstart feiern wird, sollen ab 2027 mehr als 40 % des Wolfram-Angebots außerhalb Chinas abgedeckt werden. Analyst Peter Thilo Hasler von Sphene Capital rechnet dann mit einem Umsatz von 483,4 Mio. CAD und einem EBIT von 198,8 Mio. CAD.

Strategischer Zug mit Weitsicht

Durch die eigene Wolframoxid-Produktion- und einen eigenen Schmelzbetrieb schafft es Almonty Industries zukünftig, komplett unabhängig vom chinesischen Raffinierungsmarkt zu werden und mutiert zur einzigen vollintegrierten Wolframquelle in einer rechtsstaatlich stabilen Region, was ein deutliches Alleinstellungsmerkmal bedeuten würde. Dies vernahm die US-Regierung bereits. In einem offiziellen Brief betonte der US-Kongress die strategische Bedeutung des Unternehmens für die Versorgung der USA mit kritischen Rohstoffen.

Sell on good News

Mit der Verkündung des Nasdaq-Listings als auch der Kapitalmaßnahme machten kurzfristig orientierte Anleger nach einem wochenlangen Bullrun Kasse, was das Papier von Almonty um knapp 12 % auf 6,96 CAD unter Druck brachte. Langfristig sind die Entscheidungen mit Sitzverlegung in die USA, Nasdaq-Notierung sowie einer Kapitalmaßnahme, die das Unternehmen in neue Sphären bugsierte, jedoch deutlich positiv zu werten. So dürfte nach einer Konsolidierung ein erneuter Schub anstehen. Denn der nächste Meilenstein wartet mit dem Produktionsstart, der noch in diesem Jahr erwartet wird.

Quelle: LSEG vom 14.07.2025

