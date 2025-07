An den Börsen ist man in eine Wartestellung übergegangen. Bei Rohöl, dem Euro/US-Dollar-Kurs, bei Gold ... und bei Aktien. Der Versuch des DAX, sich nach oben abzusetzen, schlug dadurch zwar erst einmal fehl. Aber noch ist offen, ob am Ende eine Bullenfalle daraus wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...