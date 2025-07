The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.07.2025ISIN NameDE000HVB70B5 UC-HVB CRLNFI 25 VOWDE000LB2BTW1 LBBW FZA 22/25DE000DFK0TM1 DZ BANK IS.A1793DE000HVB6YV6 UC-HVB CRLNFI 25 VOWDE000A383D18 KRED.F.WIED.24/34 MTNDE000DJ9AMG8 DZ BANK IS.A2669DE000DW6C6D5 DZ BANK IS.A2135DE000DK011K0 DEKA HPF MTN R.2114DE000HVB74D3 UC-HVB CRLNFI 25 VOWDE000HVB72P1 UC-HVB CRLNFI 25 VOWXS2635408326 DZ BANK IS. A2109DE000LB1QAJ8 LBBW STUFENZINS 18/25DE000DDA0LC3 DZ BANK IS.A965DE000HLB0WF8 LB.HESS.-THR.IS0513B/039CH0373945044 JACKSON NATL LIFE 17/25CH0370634633 EXPORT-IMPORT BK 17/25MTNUS500769JF20 KRED.F.WIED.V.20/2025 DLDE000HVB6PD2 UC-HVB CRLNFI 25 DBKUSL95806AA06 USIMINAS INT 19/26 REGSNO0010965411 DUETT SOFTWA 21/26 FLRXS1648298559 NESTLE HLDGS 17/25 MTNDE000DFK0CE4 DZ BANK IS.A1440DE000NLB2JX6 NORDLB OPF.S.1424