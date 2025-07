Wasserstoff-Aktien hatten es in den letzten Jahren wirklich sehr schwer. Doch aktuell scheinen wieder mehr Investoren auf Vertreter aus diesem Sektor zu setzen. Davon profitiert natürlich auch der Wasserstoff Nordamerika Index des AKTIONÄR. Gerade in der vergangenen Woche verhalf vor allem eine Aktie dem Index nach oben. So konnten die Anteilscheine von Bloom Energy erneut deutlich zulegen. Die Papiere des Brennstoffzellen-Spezialisten erhielten kräftigen Rückenwind durch eine bullishe Studie aus ...

