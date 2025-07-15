DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA07L/23 DE000HLB4975 17.07.2025 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07O/23 DE000HLB5Q19 17.07.2025 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA07L/23 DE000HLB4975 17.07.2025 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07O/23 DE000HLB5Q19 17.07.2025 HZE/EOT
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