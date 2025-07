WIESBADEN (ots) -Viele Urlauberinnen und Urlauber sehnen sich nach einer Reise ins Ausland - doch die Preise für entsprechende Flugtickets und Pauschalreisen sind zuletzt gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, verteuerten sich Tickets für internationale Flüge im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreshalbjahr um 3,8 %. Betrachtet man die Preise für Auslandsflüge in der Economy-Class, gab es die größten Steigerungen bei Flügen ins europäische Ausland (+7,7 %). Für Langstreckenflüge nach Nordamerika zahlten Flugreisende im 1. Halbjahr 2025 rund 1,7 % mehr als im 1. Halbjahr 2024, nach Mittelamerika 0,3 % mehr. Günstiger geworden sind hingegen Flugtickets nach Südamerika (-3,0 %) und Afrika (-4,6 %). Den größten Preisrückgang gab es bei Flügen nach Asien und Australien (-5,8 %).Noch stärker als für Flüge ins Ausland stiegen die Ticketpreise für Flüge innerhalb Deutschlands: 5,0 % mehr kosteten Inlandsflüge im 1. Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Pauschalreisen in die Türkei mit größter PreissteigerungAuch für Pauschalreisen mussten Urlauberinnen und Urlauber wieder tiefer in die Tasche greifen: Pauschalreisen ins Ausland waren im 1. Halbjahr 2025 durchschnittlich 5,4 % teurer als im Vorjahreshalbjahr. Vergleichsweise hohe Preissteigerungen gab es für Pauschalreisen in die Türkei (+10,1 %) sowie nach Ägypten (+8,3 %) und Griechenland (+6,4 %). Für Pauschalreisen zu anderen beliebten Reisezielen wie den Kanaren (+4,4 %) oder Balearen (+1,9 %) stiegen die Preise gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 weniger stark.Bei Pauschalreisen innerhalb Deutschlands fiel der Preisanstieg zuletzt moderater aus: Diese verteuerten sich im 1. Halbjahr 2025 um 2,2 % gegenüber dem Vorjahreshalbjahr.Methodische Hinweise:Der Verbraucherpreisindex misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für Konsumzwecke kaufen. Die hier dargestellten Preisentwicklungen sind in der Datenbank GENESIS-Online in den Tabellen 61111-0004 und 61111-0006 abrufbar. Die Verbraucherpreisindizes für Flugtickets sind dort unter CC13-0733, Pauschalreisen unter CC13-0960 zu finden.Griechenland ist ein Saisonreiseziel, Daten für die Preise von Pauschalreisen dorthin werden daher nur für die Monate April bis Oktober erhoben. Die genannte Veränderungsrate bezieht sich auf die Preisentwicklung in den Monaten April bis Juni 2025 im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres.Wichtiger technischer Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:Seit dem 15. Juli 2025 gibt es Neuerungen bei der Webservice-Schnittstelle unserer Datenbank GENESIS-Online. Anstelle der GET-Methoden sowie der SOAP/XML-Schnittstelle sind die POST-Methoden der RESTful/JSON-Schnittstelle nutzbar. Um POST-Anfragen zu verwenden und die RESTful/JSON-Schnittstelle anzusprechen, überprüfen Sie bitte Ihre Prozesse. Detaillierte sprachliche und technische Dokumentationen sowie weitere Hinweise zur Umstellung bietet die Infoseite zur Webservice-Schnittstelle.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:VerbraucherpreiseTelefon: +49 611 75 4777www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6076702