Leverkusen (ots) -In unsicheren Zeiten suchen viele Menschen nach stabilen und nachhaltigen Anlageformen - sei es für die Altersvorsorge, die Finanzierung der eigenen vier Wände oder die finanzielle Absicherung der Kinder. Edelmetalle rücken daher verstärkt in den Fokus vieler Anleger. Die PKM Solutions zeigt auf, warum Edelmetalle bei Sicherheit und Rendite überzeugen können.Edelmetalle, Lebensversicherung und ETFs unter der LupeAngesichts anhaltender Schwankungen an den Kapitalmärkten setzen viele Investoren vermehrt auf Sachwerte. "Gold verliert nie seinen inneren Wert und bleibt auch bei hohen Inflationsraten und sogar bei Währungsturbulenzen ein verlässlicher Wertspeicher", so die Anlageexperten der PKM Solutions (https://pkm-solutions.de/). Auch andere physische Edelmetalle wie Silber, Platin und Palladium gelten als wertbeständige Anlageoptionen bei einem mittleren bis langfristigen Anlagehorizont. Sie schützen das Vermögen nicht nur vor Inflation sondern auch vor Schwankungen, die mit politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten einhergehen können. Die Seltenheit und die steigende Nachfrage in Industrie und Technologie versprechen zudem ein langfristiges Entwicklungspotential.Neben steuerlichen Vorteilen überzeugen Edelmetalle auch im Vergleich zu anderen Anlageformen, wie z. B. den klassischen Lebensversicherungen. Bei einer monatlichen Einzahlung von 100 Euro und einer Verzinsung von 3 % p. a. kann man mit einer Lebensversicherung nach 25 Jahren rund 44.462 EUR erzielen. Die Anlage in einen ETF auf den MSCI World kommt bei gut 5 % p. a. auf einen Wert von 60.262 EUR. Ein Goldinvestment hat eine durchschnittliche Wertsteigerung von etwa 10 % verzeichnet und würde zu einer Auszahlung von mehr als 126.000 EUR führen. Zudem sind Veräußerungsgewinne bei Edelmetallen bereits nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei.PKM Solutions ermöglicht krisenresistente KapitalanlageAktien- und Fondsanlagen bieten zwar Flexibilität, sie unterliegen jedoch oft starken Schwankungen. "Die Erfahrung zeigt: Wer langfristig plant, profitiert von der Stabilität physischer Edelmetalle", so das Fazit der Experten der PKM Solutions. Ein transparentes Geschäftsmodell, klare Geschäftsbedingungen und faire Provisionen runden das Anlageportfolio der PKM Solutions ab.Das gemeinsam mit der Sutor Bank entwickelte Edelmetalldepot "Premium Elements 4.0" (https://pkm-solutions.de/uebersicht-2/) ermöglicht Anlegern den einfachen und schnellen Erwerb von Edelmetallen. Es vereint Sicherheit, steuerliche Vorteile und den Zugriff auf die eigenen Edelmetalle, wodurch es ein wichtiger Bestandteil für ein diversifiziertes Anlageportfolio sein kann.Pressekontakt:PKM Solutions GmbHQuettinger Straße 240D-51381 Leverkuseninfo@pkm-solutions.deOriginal-Content von: PKM Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176222/6076699