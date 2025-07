LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 80 Euro angehoben und die Aktie von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Schönheitspflege bleibe eine besonders attraktive Kategorie unter den schnelllebigen Konsumgütern, schrieb Patrick Folan in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse. Die globalen Konzerne müssten sich aktuell aber an strukturellen sowie zyklischen Gegenwind anpassen. Henkel sei vor allem aus Bewertungssicht interessant. Bei seinem neuen Kursziel liege die Aktie immer noch um zehn Prozent unter ihrem Zehnjahresschnitt./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2025 / 01:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2025 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

© 2025 dpa-AFX-Analyser