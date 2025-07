Berlin (ots) -Eine aktuelle Analyse der Verti Versicherung AG bietet Einblicke in das Unfallgeschehen im Wochenverlauf. Dabei zeigt sich: Die meisten Haftpflichtschäden ereignen sich freitags, während montags besonders viele Vollkaskoschäden gemeldet werden.Wer am Freitag mit dem Auto unterwegs ist, sollte besonders wachsam sein: Laut einer aktuellen Auswertung der Verti Versicherung AG, Deutschlands zweitgrößtem Kfz-Direktversicherer, passieren an diesem Wochentag die meisten Unfälle mit Haftpflichtschäden - ganze 18 Prozent mehr als im Wochendurchschnitt.Die Analyse basiert auf über 200.000 Unfalldaten aus den vergangenen drei Jahren. Dabei zeigt sich: "Während das Wochenende insgesamt sicherer ist, sind die Unterschiede unter der Woche überraschend gering - wobei der unfallträchtigste Tag bei Haftpflichtschäden der Freitag ist, berichtet Alexander Held, Kfz- und Versicherungsexperte der Verti Versicherung AG. "Mögliche Gründe dafür könnten ein hohes Verkehrsaufkommen durch Wochenend-Reisende und ein hoher Stresspegel am Ende der Arbeitswoche sein."Auch die übrigen "klassischen Werktage" liegen der Auswertung zufolge mit 113 % (Donnerstag), 110 % (Montag und Dienstag) sowie 108 % (Mittwoch) über dem Durchschnitt. Am Wochenende sinkt das Unfallrisiko spürbar: Schon der Samstag zeigt mit 91 Prozent unterdurchschnittliche Unfallzahlen. Der deutlich sicherste Tag im Straßenverkehr ist der Sonntag mit 51 %.Die Auswertung der Vollkaskoschäden zeigt ein ähnliches Bild. "Auch hier sind die klassischen Werktage unfallträchtiger", so Held. Hier sei der Montag der Tag mit den meisten Schäden (118 %). "Samstag und insbesondere Sonntag performen mit 76 % bzw. 58 Prozent wiederum deutlich unterdurchschnittlich", so der Versicherungsexperte.Die Ergebnisse decken sich auch weitgehend mit den Erhebungen des Statistischen Bundesamtes, das in seinem Verkehrsunfallkalender (https://service.destatis.de/DE/verkehrsunfallkalender/)nochmal detaillierter aufschlüsselt, welche Art von Unfällen sich an welchen Tagen besonders häufen.Über die Analyse:Für die Auswertung hat Verti auf Basis von mehr als 200.000 Unfalldaten aus den letzten drei Jahren die relative Häufigkeit von Unfällen ermittelt - getrennt nach Haftpflicht- und Vollkaskoschäden. Die Daten wurden auf die einzelnen Wochentage verteilt, wobei der Durchschnitt aller sieben Tage auf 100 Prozent normiert wurde. So lässt sich auf einen Blick erkennen, an welchen Tagen das Unfallrisiko über oder unter dem Durchschnitt liegt. Diese Methode ermöglicht eine anschauliche Darstellung der Unfallverteilung im Wochenverlauf - unabhängig von saisonalen Schwankungen oder absoluten Fallzahlen.Pressekontakt:Verti Versicherung AGSonja SchmittPressesprecherinTelefon: +49 3328 424 -3998E-Mail: presse@verti.deRheinstraße 7A14513 Berlin/TeltowOriginal-Content von: Verti Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43258/6076736