Die Strategy-Holding profitiert aktuell vom deutlich gestiegenen Bitcoin-Kurs und erreicht zusätzlich den nächsten Meilenstein im Rahmen des eigenen Kaufprogramms. Das steckt konkret dahinter und so kann es jetzt mit der Aktie weitergehen. Schallmauer durchbrochen In der vergangenen Woche hat Strategy nach der Ankündigung der Ausgabe weiterer Vorzugsaktien im Gesamtwert von 4,2 Milliarden US$ wieder Bitcoin gekauft. Insgesamt akkumulierte die Holding ...

Den vollständigen Artikel lesen ...