© Foto: Uli Deck/dpa

US-Präsident Donald Trumps neue Zölle auf die Europäische Union und Mexiko treiben den Goldpreis in die Höhe.Das Edelmetall erreichte am Montag ein Drei-Wochen-Hoch, da Investoren verstärkt in Gold investierten - ein Vermögenswert, der in turbulenten Zeiten traditionell als sicherer Hafen gilt. Am Montag stieg der Spot-Goldpreis um 0,21 Prozent auf 3.350,69 US-Dollar pro Unze. Wachsende geopolitische Spannungen und die Unsicherheit durch Trumps Zollpolitik haben den Goldpreis seit Jahresbeginn um rund 28 Prozent steigen lassen. "Gold hat den S&P 500 übertroffen - und sogar andere traditionelle sichere Häfen wie US-Staatsanleihen, die aufgrund ihrer Volatilität und schwankenden Renditen …