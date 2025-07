FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei schwachen Börsentagen hat sich der deutsche Leitindex Dax am Dienstag stabilisiert. Im frühen Xetra-Handel lag der Index mit 0,3 Prozent im Plus bei 24.224 Punkten. Die Unsicherheiten im Zollstreit zwischen den USA und der Eurozone hatten den Dax in den vergangenen drei Handelstagen knapp 400 Punkte oder 1,6 Prozent gekostet. Am Donnerstag hatte der Dax bei 24.639 Zählern ein Rekordhoch erreicht.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel stieg am Dienstag um 0,3 Prozent auf 31.305 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent aufwärts./bek/mis

