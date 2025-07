Hamburg/Köln (ots) -Preisbewusst einzukaufen ist keine Frage von Geiz, sondern Ausdruck eines smarten Umgangs mit dem eigenen Budget. Gerade in Zeiten anhaltend hoher Lebenshaltungskosten suchen viele Verbraucherinnen und Verbraucher gezielt nach günstigen Anbietern. Orientierung liefert der Award "Deutschlands Spar-Champions 2025", den das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) gemeinsam mit dem Nachrichtensender ntv vergibt (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).Prämiert werden die preisgünstigsten Anbieter in 40 Kategorien - von Energie und Telekommunikation über Versicherungen bis hin zum Finanzbereich. Grundlage der Auszeichnung ist eine umfangreiche Analyse von DISQ-Studien und Kundenbefragungen der vergangenen Jahre. Dabei steht nicht der Preis an einem Stichtag X im Fokus, sondern ein belastbarer, langfristiger Vergleich des Preisniveaus."Nur wer die Entwicklung von Preisen und Konditionen über längere Zeit beobachtet, kann echte Spar-Champions identifizieren", erklärt Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität. "Unsere Meta-Analyse schafft hier die notwendige Transparenz."Auch aus Sicht des Medienpartners spielt der Award eine wichtige Rolle: "Preise stehen oft im Fokus der öffentlichen Diskussion", so Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine. "Wichtig ist aber nicht nur der Moment, sondern auch die Entwicklung und Verlässlichkeit. Das zeigt der Award auf und schafft so Orientierung für Verbraucherinnen und Verbraucher.""Deutschlands Spar-Champions" basiert auf einer Meta-Analyse des DISQ von 122 Studien, Kundenbefragungen sowie Datensätzen von Branchenexperten, wie der Ratingagentur Franke und Bornberg (Versicherungen) und dem Online-Magazin Teltarif.de (Mobilfunk). Untersucht wurden dabei 276 Unternehmen über einen Zeitraum der letzten vier Jahre. Um die für Verbraucherinnen und Verbraucher relevanteste Aussage zu treffen, wurden in jeder Kategorie die jeweils aktuellsten Daten stets mit einer höheren Gewichtung berücksichtigt. Insgesamt flossen über 7.600 Preisdaten und gut 22.000 Preisurteile von Kundinnen und Kunden in die Gesamtauswertung ein.PREISTRÄGER "DEUTSCHLANDS SPAR-CHAMPIONS 2025"(in alphabetische Reihenfolge)EnergieGasanbieter: Goldgas, Maingau Energie, New EnergieGasanbieter -Kundenurteil: 123energie, Eprimo, GasagLadestrom Kombi-Tarife: EnBW, Montana, SimplygreenLadestrom Separate Zähler: EnBW, Grün.Power, MontanaStromanbieter: Eprimo, Grünwelt Energie, Knauber StromWärmestrom: Grünwelt Energie, SimplyGreen, WEMAGFinanzenAktiensparen: ING, Maxblue, SmartbrokerDirektbanken: Comdirect, DKB Deutsche Kreditbank, NorisbankDirekt-Baufinanzierer: Check24, Dr. Klein, InterhypETF-Sparpläne: Flatex, ING, SantanderFestgeld: Norisbank, pbb direkt, Stellantis/PSA DirektbankMehrwertkonten: Commerzbank, Postbank, TargobankOnline-Goldhändler: Anlagegold24, ESG Edelmetalle, Goldsilbershop.deRatenkredit bei Filialbanken: BBBank, Commerzbank, HypovereinsbankTagesgeld: C24, NIBC, Renault Bank DirektZertifikate-Sparpläne: ING, Maxblue, SmartbrokerGesundheitGesetzliche Krankenversicherer: Audi BKK, hkk Krankenkasse, Techniker KrankenkassePKV für Beamte: ARAG, Debeka, Signal IdunaPKV-Vollversicherung Standardschutz: ARAG, Continentale, SDKPKV-Vollversicherung Topschutz: Bayerische Beamtenkrankenkasse, Hallesche, UKVZahnzusatz-Versicherung: Allianz, SDK, WürttembergischeZusatzversicherung Ambulant: Barmenia, DKV, Signal IdunaZusatzversicherung Stationär: Ergo, Gothaer, HUK-CoburgHaus & AlltagLebensmittel-Discounter -Kundenurteil: Aldi Süd, Lidl, PennyLebensmittelmärkte -Kundenurteil: Globus SB-Warenhäuser, Kaufland, ReweMarken Töpfe Pfannen -Kundenurteil: ELO, Ikea, Schulte-UferPaketdienste: DPD, GLSTelekommunikationInternetanbieter: Eazy, Pÿur, VodafoneMobilfunkanbieter -Basis-Tarife: Kaufland Mobil, Norma Connect, O2/TelefónicaMobilfunkanbieter -Flat-Tarife: ALDI TALK, Kaufland mobil, Lidl Connect, NORMA ConnectMobilfunkanbieter -Smartphone-Basis-Tarife: DeutschlandSIM, EDEKA smart, Smartmobil.deMobilfunkanbieter -Smartphone-Komfort-Tarife: ALDI TALK, Lidl Connect, NORMA ConnectTriple-Play-Anbieter: 1&1, O2/Telefónica, PÿurVersicherungHausratsversicherung: LBN, MVK Versicherung, Waldenburger VersicherungKFZ-Direktversicherer -Kundenurteil: CosmosDirekt, Friday, HUK24KFZ-Filialversicherer -Kundenurteil: HUK-Coburg, LVM, WGVMotorrad-Versicherung: ADAC, Verti, WGVRechtsschutzversicherung: DMB Rechtsschutz, Itzehoer, KS/AuxiliaVergleichsportale Kfz-Versicherung: Check24, VerivoxWohngebäude-Versicherung Topschutz: Axa, Domcura, GEV Grundeigentümer-VersicherungVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv 