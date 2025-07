Highlights

- Nano One für die Einführung von ALTA, Amerikas erstem Accelerator für die Lithium- und Batterielieferkette, ausgewählt.

- einzige OBBB-fähige Lösung für Lithium-Eisenphosphat (LFP) - verbindet kritische Mineralien aus dem Upstream-Bereich mit der Batterizellfertigung im Downstream-Bereich.

- beseitigt Engpässe und die Abhängigkeit von ausländischen Prozessen, Inhaltsstoffen sowie ressourcenverschwendenden bzw. abfallintensiven Ökosystemen.

- Beginn des Handels mit Nano One-Aktien unter dem Tickersymbol NNOMF an der OTCQB-Börse in den USA, um die Investorenbasis zu erweitern.

Vancouver (Kanada), den 15. Juli 2025 - Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) ("Nano One" oder das "Unternehmen"), ein auf Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, wurde ausgewählt, um dem Arkansas Lithium Technology Accelerator (ALTA) beizutreten, Amerikas erstem Accelerator für die Lithium- und Batterielieferkette. Damit soll ein nachhaltiges, inländisches Ökosystem für Batteriematerialien gefördert und die Abhängigkeit von kritischen Technologien sowie Vorleistungen aus dem Ausland verringert werden.

"Durch die Teilnahme an ALTA wird Nano One einen strategisch wichtigen Beitrag zur Unabhängigkeit der Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien leisten", sagte Dan Blondal, CEO von Nano One. "Wir sind die einzige OBBB-fähige Lösung für LFP, die die vorgelagerte Mineralgewinnung mit der nachgelagerten Batteriezellfertigung verbindet. Ohne eine lokalisierte Kathodenproduktion in der Lieferkette besteht die Gefahr, dass kritische Mineralien zur Verarbeitung ins Ausland geschickt werden oder, schlimmer noch, ungenutzt bleiben, während US-Batteriefabriken ihre Rohstoffe aus anderen Ländern beziehen. Unser One-Pot-Verfahren beseitigt Engpässe und die Abhängigkeit von ausländischen Rohstoffen, Verarbeitungstechnologien, Abwässern und Nebenprodukten, die hier nicht skalierbar sind. Es wurde speziell für Nordamerika entwickelt und integriert Vorläufer-Kathodenaktivmaterial (pCAM) vertikal mit Kathodenaktivmaterialien (CAM), wodurch Kosten gesenkt, Genehmigungsbarrieren abgebaut und eine skalierbare, modulare Plattform im Kern des Lithium-Ionen-Batterie-Ökosystems erschlossen werden."

Abbildung: Vereinfachte Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien.

Dieser Meilenstein stärkt die Position von Nano One als nationales strategisches Asset in der Lithium-Ionen-Batterieproduktion und festigt eine sichere, lokalisierte Lieferkette für den Verteidigungssektor sowie andere kommerziellen Märkte. Es unterstreicht auch die anhaltende Bedeutung von Nano One für das Wachstum im Energiesektor und die nationale Sicherheit, die durch die kürzlich erfolgte Finanzierung in Höhe von 12,9 Millionen US-Dollar durch das US-Verteidigungsministerium noch verstärkt wird.

Die Anlage von Nano One in Candiac, Québec, skaliert den Betrieb in Richtung erster Verkäufe für die Verteidigungs- sowie Energiespeicherungsbranche und unterstützt gleichzeitig Lizenzierungs- und Joint-Venture-Bemühungen, um großvolumige Märkte für KI-Rechenzentren und Elektrofahrzeuge zu erschließen.

Die ehrgeizigen, aber erreichbaren Ziele von Arkansas im Hinblick auf die Lieferkette stehen im Einklang mit der länderübergreifenden Strategie von Nano One, Candiac als Drehscheibe, Beschleuniger und Startrampe für die Validierung, Kommerzialisierung und das groß angelegte Wachstum in den USA, Kanada und darüber hinaus zu nutzen. Diese Bemühungen werden durch das Innovationszentrum von Nano One in Burnaby unterstützt, das die Prozessentwicklung, Skalierung, regionale Einführung und langfristige Wettbewerbsfähigkeit fördert.

"Wir freuen uns sehr, dass Nano One dem ALTA-Programm beitritt. Ihre One-Pot-LFP-Technologie stellt eine bahnbrechende Innovation dar, die das nationale Ziel der Rückverlagerung von Lieferketten unterstützt. Sie passt hervorragend zum schnell wachsenden Lithium-Ökosystem von Arkansas", sagte Arthur Orduña, Geschäftsführer des Venture Center.

Nano One ist eines von nur drei Unternehmen, die für die erste Kohorte von ALTA ausgewählt wurden, neben Innovatoren in den Bereichen Lithiumverarbeitung und geothermische Nutzung. Der Accelerator wird von Standard Lithium, der Walton Family Foundation und einem Netzwerk von Produzenten, akademischen Einrichtungen und Regierungspartnern aus Arkansas unterstützt. Die Teilnahme an ALTA schafft Möglichkeiten für Partnerschaften sowie strategische Sichtbarkeit in den USA und ermöglicht gleichzeitig den Austausch von Erfahrungen mit anderen innovativen nordamerikanischen Lieferkettenführern von morgen und etablierten Akteuren, die die Lokalisierung der Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien unterstützen möchten.

Um diese Dynamik zu nutzen, werden die Aktien von Nano One ab dem 14. Juli unter dem Tickersymbol NNOMF an der US-amerikanischen OTCQB-Börse gehandelt, wodurch die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit für US-Investoren verbessert wird, während das Unternehmen seine kommerziellen Bemühungen ausweitet und Partnerschaften in ganz Nordamerika aufbaut.

Das Momentum wird zusätzlich durch politische Veränderungen wie die One Big Beautiful Bill (OBBB) unterstützt, die strengere Anforderungen an inländische Inhaltsstoffe vorschlägt und Anreize für ausländische Inhaltsstoffe auslaufen lässt. Da Kathodenaktivmaterialien den teuersten Bestandteil einer Batteriezelle darstellen, bietet der One-Pot-Prozess von Nano One einen Weg zu einer widerstandsfähigen, kostengünstigen und vollständig inländischen Produktion.

Über Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Technologieunternehmen, das die Art und Weise, wie Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden, weltweit verändert. Die Anwendungen umfassen stationäre Energiespeichersysteme (ESS), portable Elektronik und Elektrofahrzeuge (EVs).

Das patentierte "One-Pot"-Verfahren des Unternehmens verringert die Kosten, ist einfacher zu genehmigen und senkt die Energieintensität, den ökologischen Fußabdruck sowie die Abhängigkeit von problematischen Lieferketten. Das Unternehmen trägt dazu bei, die Energiesicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit durch Prozessinnovationen zu fördern.

Die Skalierbarkeit ist belegt und wird in der LFP-(Lithiumeisenphosphat)-Pilotproduktionsanlage von Nano One in Québec nachgewiesen, wobei die einzige Anlage und Expertise dieser Art außerhalb Asiens genutzt wird.

Strategische Kooperationen und Partnerschaften mit internationalen Unternehmen wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die "Design-One-Build-Many-Licensing"-Wachstumsstrategie, die weltweit wettbewerbsfähige, einfacher zu genehmigende und schneller auf den Markt zu bringende Lösungen für die Produktion von Batteriematerialien bietet. Nano One hat Finanzierungen von der kanadischen Regierung, der US-Regierung, der Regierung von Québec sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

Tel.: + 1 (604) 420-2041

E-Mail: info@nanoone.ca

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die LFP-Produktion; Joint Ventures; Vertragsprojekte; die Erzeugung von Umsätzen; operatives Wachstum; Lizenzierung; Regierungsfinanzierungen; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; das gegenwärtige und zukünftige Geschäft und die Strategien des Unternehmens; das geschätzte zukünftige Betriebskapital, die verfügbaren Mittel und die Verwendung der Mittel, die zukünftigen Investitionskosten und andere Ausgaben für den kommerziellen Betrieb; Nachfrage in der Branche; das Entstehen von Kosten; die Wettbewerbsbedingungen; die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Absicht, das Geschäft, den operativen Betrieb und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens auszubauen; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie und der Produkte von Nano One; die Entwicklung und Optimierung der Technologie und der Produkte des Unternehmens; voraussichtliche Partnerschaften und die erwarteten Vorteile der Partnerschaften des Unternehmens; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu gewinnen und zu erhalten; die Lizenzierung der entwickelten Technologie durch das Unternehmen und deren Skalierbarkeit, um der erweiterten Kapazität gerecht zu werden; und die Ausführung der erklärten Pläne des Unternehmens - die von Zugang zu Kapital und Zuschüssen abhängen.

Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "planen", "beabsichtigen", "fortsetzen", "schätzen", "können", "werden", "sollten", "fortlaufend", "anvisieren", "Ziel", "potenziell" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "eintreten können", erkannt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den operativen Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalquellen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A von Nano One und im Jahresbericht vom 25. März 2025, beide für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80343Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80343&tr=1



