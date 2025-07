Köln (ots) -Freudiges Wiedersehen! Bereits von 2021 bis 2023 spielte sich Jan Ammann in der Rolle des charismatischen Familienmenschen Chris Weigel in die Herzen der "Unter uns"-Fans. Jetzt ist klar: Cilly Weigels (Carina Koller) Papa kehrt in die Schillerallee zurück! Und das sogar ziemlich bald! Was genau hinter Chris Weigels überraschendem Besuch steckt, erfahren die Zuschauer dann ab dem 15.8.25 (Folge 7685) bei RTL."Es ist immer etwas Besonderes vor der Kamera zu stehen. Vor allem wenn man eine Zeit lang Abstand hatte. Ich habe es sehr genossen. Mehr als sonst", erklärt Jan Ammann im RTL-Interview, während er im nächsten Atemzug direkt anteasert, dass sich die Fans offenbar auf die ein oder andere Überraschung freuen dürfen ..."Chris muss in Köln etwas erledigen, das ihm ganz besonders am Herzen liegt. Es ist einiges passiert. Er wird zudem das ein oder andere neue Gesicht kennenlernen", so der 49-Jährige.Auch für Carina Koller ist das überraschende Comeback ihres "Unter uns"-Vaters etwas ganz Besonderes. Sowohl in ihrer Funktion als Schauspielerin als auch serienthematischer Natur. Hier stimmt die Chemie einfach: "Als Jan wiedergekommen ist, war es direkt so, als ob er keinen einzigen Tag weg war. Außerdem ist der Gesang, während der Tage, an denen er im Studio war, in der Maske und auf den Gängen um 100 % angestiegen. Das hat direkt für gute Laune gesorgt", verrät Carina Koller."Unter uns", produziert von UFA Serial Drama, läuft täglich von montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "Unter uns" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es unter www.rtl-uhd.de.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Christopher Weis | Presse Partner Köln | T: +49 (0)221-165 343 52 | weis@presse-partner-koeln.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6076809