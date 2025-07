Berlin (ots) -Die Advertising & Displays Werbecenter Berlin GmbH startet mit PrintMondo.com eine neue E-Commerce-Plattform für hochwertige Drucklösungen im Großformat. Die neue Marke richtet sich an Geschäfts- und Privatkunden, die individuell gestaltete Werbemittel einfach und weltweit online bestellen möchten.Mit PrintMondo erweitert das traditionsreiche Werbecenter Berlin sein digitales Angebot. Die Plattform bietet eine benutzerfreundliche Lösung für Roll-up Displays, Banner, Beachflags, Textilrahmen, Plakate, Sticker und weitere Werbesysteme - produziert in Berlin, geliefert europaweit.Dank intuitivem Shopdesign, Echtzeit-Datei-Check und Express-Service erhalten Kunden Zugang zu modernstem Latex- und UV-Druck, langlebigen Materialien und einer klaren Preisstruktur."Mit PrintMondo sprechen wir nicht nur gewerbliche Kunden an, sondern auch Privatpersonen, Vereine, Start-ups und Selbstständige - also alle, die Wert auf Qualität und eine einfache Bestellabwicklung legen", so ein Unternehmenssprecher.Das Werbecenter Berlin blickt 2025 auf 29 Jahre Erfahrung in Werbetechnik, Digitaldruck und Messeausstattung zurück. Seit 2023 sitzt das Unternehmen in Berlin-Charlottenburg - mit eigener Produktion, Lager und Showroom auf über 1.000 m² Fläche.Von Einzelstücken bis Großauflagen: Das Team realisiert täglich individuelle Aufträge - schnell, flexibel und mit persönlicher Betreuung. Nachhaltige Materialien, umweltfreundliche Tinten und kurze Lieferwege stehen dabei im Fokus.PrintMondo ist die neue Marke des Werbecenter Berlin - einem etablierten Anbieter für Werbetechnik und Großformatdruck. Seit 1996 steht das Unternehmen für Zuverlässigkeit, Qualität und persönliche Kundenbetreuung - für B2B- und B2C-Kunden gleichermaßen.Pressekontakt:Servet SükürTel.:0303450679-0Mail: presse@werbecenter-berlin.deOriginal-Content von: Advertising & Displays Werbecenter-Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180330/6076819