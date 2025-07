Berlin (ots) -Dreame Technology (https://375944.eu2.cleverreach.com/cp/108995189/aedccbb718c-sz2z7w), weltweit führend im Bereich Smart Home, hat heute seine brandneue Aqua-Serie von Saugrobotern vorgestellt - mit dem Debüt des Aqua10 Ultra Roller Complete. Die Serie steht für einen radikal neuen Ansatz beim Staubsaugen und Wischen und löst ein zentrales Problem, an dem viele Roboterreiniger bislang scheiterten: schmutzige Wischmopps!"Die meisten Saugroboter - selbst fortschrittliche Modelle - wischen mit einem einzelnen Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen wird dieses schnell schmutzig und verteilt den Schmutz mitunter sogar weiter", erklärt Sean Chen, Managing Director von Dreame Westeuropa. "Gerade in Haushalten mit Kindern, Haustieren oder starken Verschmutzungen reicht Wischen allein nicht aus. Es kommt nicht nur auf die Reinigungsleistung an - entscheidend ist, wie sauber der Mopp bleibt."Aqua-Serie: Bodenreinigung von Grund auf neu gedachtDie Einführung der Aqua-Serie markiert einen mutigen Schritt in der Entwicklung robotischer Reinigungslösungen. Der Name "Aqua" steht für das zentrale Prinzip der Serie: wasserbasierte Hochleistung. Statt herkömmlicher Wischtücher kommen aktiv selbstreinigende Walzenmopps zum Einsatz, die mit Wasser gespült werden - für kompromisslos saubere Ergebnisse ohne manuellen Aufwand."Wir verbessern nicht einfach nur bestehende Funktionen - wir denken den gesamten Reinigungsprozess neu", so Chen weiter. "Dreame folgt keinen Markttrends - wir setzen sie. Immer mit Blick auf unsere Nutzer."Der Aqua10 Ultra Roller Complete: Roll. Rise. Renew.Dreame Roller Mop-Lösung: Reinigungsinnovation neu definiert! Das Herzstück des Aqua10 Ultra Roller Complete bildet das innovative Walzenmoppsystem - von der Entfernung tiefsitzender Flecken bis zur intelligenten Selbstreinigung. So setzt Dreame neue Maßstäbe für Hygiene im Haushalt.AquaRoll Walzenmopp - Frischwasserwischen in EchtzeitDer AquaRoll Walzenmopp wird während der Rotation kontinuierlich mit Frischwasser gespült - jeder Wischvorgang erfolgt mit sauberem Wasser. Der Mopp rotiert mit 100 U/min und wird durch eine Schaberfunktion gereinigt, die Schmutzwasser in einen separaten Tank ableitet. Zwölf Präzisionsdüsen und eine intelligente Druckregelung passen den Wasserfluss automatisch an hartnäckige Flecken an. Dank eines geschlossenen Kreislaufs wird ausschließlich Frischwasser verwendet - Rückfluss und Verunreinigungen sind ausgeschlossen.Branchenweit einmalige FluffRoll-Technologie - Tiefenreinigung mit flauschigem FinishDas speziell entwickelte FluffRoll-Modul sitzt hinter dem Walzenmopp und rotiert mit 1000 U/min in entgegengesetzter Richtung. Diese Gegenrotation lockert und "flufft" die Moppfasern aktiv während des Wischens, wodurch sie weicher, flexibler und langlebiger werden. So werden feiner Staub, Fugenverschmutzungen und hartnäckige Rückstände noch effektiver entfernt. Die dichteren, flauschigeren Fasern verbessern zudem den Kontakt zu unebenen Oberflächen.AutoSeal Walzenschutz - Teppiche bleiben trocken und frischSobald Teppiche erkannt werden, aktiviert der Aqua10 Ultra Roller automatisch den AutoSeal Walzenschutz - eine intelligente Barriere, die die Walze verschließt. So wird verhindert, dass Restfeuchtigkeit auf Teppiche tropft. Das Design schützt vor Nässe, Gerüchen und Schäden an textilen Böden - für nahtloses Reinigen unterschiedlichster Flächen.ThermoHub 100 °C SelbstreinigungNach dem Reinigungsvorgang durchläuft der Walzenmopp eine Heißwasserreinigung bei 100 °C. Die hohe Temperatur löst Fett, zersetzt eingetrockneten Schmutz, tötet Bakterien und Allergene ab, neutralisiert Gerüche und hält die Moppfasern frisch und hygienisch - ganz ohne manuelle Nachpflege.Integrierte Hard- & Software für ganzheitliche Reinigung im gesamten ZuhauseNeben seinem innovativen Mopp-System bietet der Aqua10 Ultra Roller Complete weitere Highlights:ProLeap-System mit einfahrbarem RoboterfahrwerkHebt das Chassis automatisch an, um Türschwellen, dicke Teppiche oder unebenes Gelände bis 8 cm* zu überwinden - für maximale Reichweite ohne Festfahren.AstroVision Hindernisintelligenz mit NVIDIA-PowerZwei HD-AI-Kameras erfassen 3D-Details und vermeiden über 240 Hindernisse mit millimetergenauer Präzision. Unterstützt durch NVIDIA Isaac Sim und Reinforcement Learning für dynamisches Navigieren in engen Räumen.VersaLift Navigation mit einziehbarem LDS-SensorDer LDS-Sensor fährt bei Bedarf aus, um die Umgebung zu scannen, und zieht sich ein, wenn der Roboter unter niedrige Möbel wie Betten oder Sofas gleitet.30.000 Pa Ultra-SaugkraftEntfernt mühelos Staub, Schmutz und Tierhaare auf allen Bodenarten - für eine gründliche Reinigung bei jedem Durchgang.HyperStream DuoBrush-EntwirrungssystemZwei gegenläufige Walzen sorgen für starke Reinigungskraft bei gleichzeitiger Vermeidung von Haarverwicklungen und Verstopfungen.Triple-Wheel AgiLift-ChassisWährend herkömmliche Saugroboter maximal 15 mm hohe Hindernisse überwinden, passt sich das AgiLift-Fahrwerk dynamisch an und meistert Schwellen bis zu 30 mm mühelos.Intelligente Software-Funktion - Pet Care 4.0Dreames Pet Care 4.0 bringt tierfreundliche Software-Upgrades: Der Roboter erkennt Bereiche wie Futternäpfe oder Katzentoiletten und lässt dem Nutzer die Wahl, ob sie gereinigt werden sollen. Er meidet Haustiere und Menschen in Echtzeit, markiert ausgelassene Stellen und reinigt sie gezielt nach. Bei verstreutem Streu oder Futter erhöht sich die Saugleistung automatisch. Zudem ist eine Fernüberwachung per Live-Video und Zwei-Wege-Audio* möglich.Vernetzung mit Matter-ProtokollDank Matter-Kompatibilität lässt sich der Aqua10 Ultra Roller nahtlos mit anderen smarten Geräten im Zuhause verbinden und steuern - für ein intelligenteres und komfortableres Leben.Preise & VerfügbarkeitDer Aqua10 Ultra Roller Complete wird ab dem 4. Quartal 2025 erhältlich sein. Preise und weitere Informationen zur Markteinführung folgenHinweis:*Zertifiziert durch TÜV SÜD, konform mit ETSI EN 303 645 Cybersecurity-Standards.Über Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/