Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera hat am Dienstag überraschend seine vorläufigen Zahlen präsentiert. Dabei wurde die Gewinnprognose für das Gesamtjahr leicht nach oben angepasst. Die Aktie legte in einer ersten Reaktion deutlich zu und kann im Handelsverlauf ein kleines Plus behaupten.Thyssenkrupp Nucera schätzt seine Ergebnisaussichten im laufenden Geschäftsjahr nach dem jüngsten Quartal etwas besser ein. In dem bis Ende September laufenden Zwölfmonatszeitraum dürfte das EBIT nun zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...