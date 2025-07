Frankfurt am Main (ots) -Eine renommierte Jury nominiert acht Unternehmen in zwei Kategorien für herausragende Zusammenarbeit bei der Unternehmens- und Marketingkommunikation. Die Preisverleihung findet im Rahmen des 18. Deutschen Marken Summits am 29. September in Frankfurt am Main statt.Das F.A.Z. Institut und die Jury unter dem Vorsitzenden Professor Dr. Ansgar Zerfaß (Universität Leipzig) haben die Shortlist für den "Integrated Communication Award 2025" veröffentlicht.In diesem Jahr wird der Award erstmals in zwei Kategorien verliehen. In der ersten, neuen Kategorie "Integrierte Unternehmenskommunikation" werden ganzheitliche Kommunikationsansätze zu unternehmensweiten Themen ausgezeichnet. In der zweiten Kategorie "Integriertes Management der Kommunikation" stehen Unternehmen im Fokus, die ihre Kommunikationsarbeit konsequent strategisch organisieren - etwa durch eine strategische Organisation des Kommunikationsmanagements in Bezug auf übergeordnete Ziele, klare Steuerungsstrukturen, technologiegestützte Prozesse und eine teamorientierte Kommunikationskultur.Die Bekanntgabe des Siegerunternehmens erfolgt feierlich beim 18. Deutschen Marken Summit am 29. September in Frankfurt am Main."In wirtschaftlich und politisch herausfordernden Zeiten kommt es mehr denn je auf strategische Fokussierung und effiziente Kommunikationsstrukturen an. Die diesjährigen Einreichungen haben eindrucksvoll gezeigt, wie Unternehmen diesen Anforderungen begegnen", kommentiert Juryvorsitzender Prof. Dr. Ansgar Zerfaß.Gregor Vischer, Geschäftsführer des F.A.Z. Instituts, fügt hinzu: "Die Qualität und Vielfalt der Projekte waren beeindruckend. Die Einreichungen zeigen, wie professionell Kommunikationsabteilungen strategische Herausforderungen meistern - mit Kreativität, Struktur und Mut zur Veränderung. Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre inspirierenden und herausragenden Beiträge."Folgende Unternehmen wurden nominiert (alphabetisch, nach Kategorie):Integrierte Unternehmenskommunikation- Deutsche Bahn- E.ON- OMV- Schaeffler- Siemens HealthineersIntegriertes Management der Kommunikation- Nestlé- OTTO- REWE GroupMitglieder der diesjährigen Jury des "Integrated Communication Award" sind:Florian Dötterl, Uniper | Gabriele Hässig, Procter & Gamble | Bernd Hops, AMS Osram | Julia Huhn, Santander | Jill Meiburg, GEA | Thorsten Möllmann, Salzgitter | Salvatore Ruggiero, Schott | Christian Rummel, Deutsche Bank | Katrin Sulzmann, Heraeus | Gregor Vischer, F.A.Z. Institut | Franziska Weber, ALDI Süd | Prof. Dr. Ansgar Zerfaß, Universität LeipzigPreisverleihung am 29. September 2025Der Preis wird am ersten Tag des 18. Deutschen Marken Summits überreicht. Die Konferenz findet am 29. und 30. September 2025 unter dem Leitthema "Zwischen Beständigkeit und Fortschritt - Wie Marken Wandel gestalten und Vertrauen aufbauen" in Frankfurt am Main statt. Erwartet werden rund 250 Entscheiderinnen und Entscheider aus Kommunikation und Marketing.Über das F.A.Z. InstitutAls Tochtergesellschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung liefert das F.A.Z. Institut seit über 30 Jahren fundierte und hochwertige Informationen. Es vereint Vordenker, um zukunftsweisende Lösungen für die Transformation unserer Zeit zu entwickeln, und setzt auf Vernetzung, Inspiration und nachhaltige Impulse, um den Wandel aktiv mitzugestalten.Anmeldung zum "18. Deutschen Marken Summit" unter: https://www.marken-summit.de/ticketsBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Marion Schrod-HeinePariser Straße 160486 Frankfurt am MainTelefon: (069) 75 91 2474E-Mail: m.schrod@faz-institut.deOriginal-Content von: F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66365/6076885