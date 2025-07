Positive Vorzeichen an den Märkten - Quartalszahlen rücken in den Fokus

Nach einem schwachen Wochenauftakt zeigt sich der deutsche Leitindex DAX am Dienstagmorgen erholt und legt zum Handelsstart zu. Auch die US-Futures signalisieren eine freundliche Eröffnung an der Wall Street. Die Anleger blicken gespannt auf den Auftakt der US-Berichtssaison, der traditionell von den Großbanken eingeläutet wird. In einem Umfeld wachsender Zinsspekulationen und geopolitischer Unsicherheiten sorgt die Aussicht auf frische Unternehmenszahlen für neue Impulse.

Makroökonomischer Überblick:

In Deutschland richtet sich der Blick heute auf die Veröffentlichung des ZEW-Index für Juli. Die Erwartungen an die konjunkturelle Entwicklung dürften laut Prognosen erneut gestiegen sein. Am Nachmittag rücken dann die USA in den Mittelpunkt: Die Veröffentlichung der Juni-Inflationsdaten könnte entscheidende Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Federal Reserve liefern. Analysten erwarten einen Anstieg der Gesamtinflation auf bis zu 2,7 % im Jahresvergleich, während die Kernrate bei rund 3 % gesehen wird. Die Märkte dürften jede Abweichung von diesen Erwartungen genau unter die Lupe nehmen.

Aktien im Fokus:

DocMorris zeigt sich vorbörslich deutlich fester. Grund ist die Verlängerung der Zulassung für die CardLink-Funktion in Deutschland bis Anfang 2027. Damit bleibt die Einlösung von E-Rezepten über die DocMorris-App in Kombination mit der elektronischen Gesundheitskarte weiterhin möglich - ein wichtiger Schritt für die digitale Gesundheitsversorgung. Die Zahl eingelöster E-Rezepte ist seit Anfang 2024 um knapp 37 % gestiegen. Inzwischen stellen fast 90 % der Arztpraxen elektronische Rezepte aus, bei Apotheken liegt die Nutzungsquote sogar bei 96 %. Die Nachricht wird von Anlegern als klares Signal für regulatorische Planungssicherheit und weiteres Wachstumspotenzial gewertet.

Auch JPMorgan Chase steht im Fokus: Die US-Großbank eröffnet heute die Berichtssaison. Vorbörslich zeigt sich die Aktie stabil. Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von rund 4,45 US-Dollar. In den vergangenen Quartalen hatte JPMorgan regelmäßig die Erwartungen übertroffen - entsprechend hoch sind die Erwartungen an das Zahlenwerk. Die Ergebnisse werden vor Handelsbeginn in New York veröffentlicht.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG6SGM 4 23825,737905 Punkte 56,73 Open End NASDAQ 100 Bull UG6SD1 8,75 21960,44548 Punkte 26,78 Open End DJ Industrial Average Bull UG7QW1 10,22 43328,966951 Punkte 36,54 Open End Fugro N.V. Bull UG4LNR 3,26 9,530373 EUR 3,9 Open End S&P 500 Index Bear HD4C7X 0,40 6306,371874 Punkte 5,34 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.07.2025; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Heidelberg Materials AG Call UG2UBC 1,98 200,00 EUR 5,98 17.12.2025 NVIDIA Corp. Call HD9K8A 2,86 140,00 USD 3,75 17.09.2025 RENK Group AG Call UG78VH 1,4 72,00 EUR 3,29 17.12.2025 Broadcom Inc. Call UG6PNQ 2,37 290,00 USD 5,09 17.12.2025 DAX® Call UG6LWA 7,04 23900,00 Punkte 22,14 15.08.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.07.2025; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short UG6P3H 8,32 27180,1744 Punkte -8 Open End NVIDIA Corp. Long UG7YNH 26,60 147,701231 USD 10 Open End Thales S.A. Long HC5XA2 5,94 212,20581 EUR 6 Open End NVIDIA Corp. Long HD31H2 6,66 123,08773 USD 4 Open End DAX® Long HD6SG2 3,03 21479,248191 Punkte 9 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.07.2025; 10:15 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!