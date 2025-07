Panasonic feiert die Eröffnung seiner neuen US-Fabrik für Elektroauto-Rundzellen in De Soto nahe Kansas City. Für den japanischen Hersteller ist es die zweite Produktion in den USA. Die Serienfertigung von 2170-Zellen hat in Kansas bereits begonnen. Wie schnell Panasonic skalieren will, bleibt offen. Panasonic bekräftigt zur offiziellen Einweihung seiner Batteriezellproduktion in Kansas, dort eine Jahreskapazität von 32 GWh realisieren und rund 4.000 ...

