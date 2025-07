© Foto: Richard Vogel/AP/dpa

Der US-Konzern Oracle startet eine milliardenschwere Cloud-Offensive in Deutschland und macht Frankfurt zum neuen Hotspot für Künstliche Intelligenz in Europa.Der amerikanische Softwaregigant Oracle will in den kommenden fünf Jahren massiv in seine deutsche Cloud-Infrastruktur investieren. Wie das Unternehmen am Dienstagmorgen bekannt gab, plant Oracle Investitionen in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar (etwa 1,7 Milliarden Euro), um insbesondere den steigenden Bedarf an Künstlicher Intelligenz (KI) und leistungsfähiger Cloud-Technologie zu bedienen. Im Zentrum der Offensive steht die Rhein-Main-Region. Frankfurt, bereits Standort eines der weltweit größten Internetknotenpunkte - dem DE-CIX -, …