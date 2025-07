Am Dienstagmorgen schießt die The Trade Desk-Aktie um +15% in die Höhe und springt damit auf ein neues 3-Monatshoch. Was steckt hinter dem Kurssprung und wie sollten Anleger darauf reagieren? Aufnahme in den S&P 500 Auslöser des Kurssprungs der Werbeplattform ist die Aufnahme der The Trade Desk-Aktie in den breiten US-Leitindex S&P 500. Aufgrund der Übernahme des Indexmitglieds Ansys durch Synopsys wurde ein Platz im Index frei. Dieser wurde nun ...

