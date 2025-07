Die Immobilienkrise in den Jahren 2022 und 2023 ist bei der Vonovia-Aktie lange abgehakt. Seit dem damaligen Tiefststand von rund 18 € konnte sie sich wieder deutlich erholen. Am Dienstag verliert sie leicht und steht aktuell bei 28,30 €. Jetzt stellt sich die Frage, ob es ihr gelingt, den Seitwärtstrend nach oben zu durchbrechen. Wohnungsmarkt bleibt sehr angespannt Die heutige Situation in Ballungsgebieten ist so, dass es immer schwieriger wird, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...