Die Aktie von The Trade Desk erlebte am Montag einen kräftigen nachbörslichen Kurssprung von 14 Prozent. Der Grund ist ein echter Ritterschlag für das Unternehmen: Der Spezialist für digitale Werbung wird in den prestigeträchtigen S&P 500 aufgenommen. Für die zuletzt gebeutelte Aktie ist das ein Befreiungsschlag.Es ist die Nachricht, auf die viele Anleger gewartet haben: The Trade Desk steigt in die erste Börsenliga der USA auf. Wie S&P Global am Montag nach Börsenschluss mitteilte, wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...