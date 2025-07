DJ ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland steigen weiter

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Konjunkturerwartungen von Investoren für Deutschland haben sich im Juli weiter aufgehellt, wobei sich auch die Beurteilung der aktuellen Lage erneut besserte. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen stieg auf plus 52,7 (Juni: plus 47,5) Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf plus 50,4 Punkte gerechnet. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage erhöhte sich auf minus 59,5 (minus 72,0) Punkte. Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 65,0 Punkte erwartet.

July 15, 2025 05:05 ET (09:05 GMT)

