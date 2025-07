Mainz (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die Reisezeit beginnt. Mit dem Flieger, dem Auto oder dem Zug geht's für viele Menschen dann wieder in die Sonne. Darunter sind natürlich auch einige der rund 3,7 Millionen Menschen hierzulande mit einem Hörsystem. Und egal, ob Strand- oder Städteurlaub, eine neue und ungewohnte Umgebung kann für Betroffene zu einer echten Herausforderung werden. Wie man seinen Urlaub planen und welche Fragen man vorab unbedingt noch klären sollte, sagt uns jetzt meine Kollegin Helke Michael.Sprecherin: Hierzulande leiden fast fünfeinhalb Millionen Menschen unter einer sogenannten Schwerhörigkeit - darunter Ältere, aber auch Jüngere und sogar Kinder. Bevor man nun auf Reisen geht, sollte man sein Hörsystem beim Hörakustiker nochmal durchchecken lassen.O-Ton 1 (Eberhard Schmidt, 34 Sek.): "Denn sollte im Urlaub unerwartet ein Problem auftreten, ist es natürlich nicht immer gesagt, dass man dann eben auch einen Fachmann vor Ort findet. Und einpacken sollte man natürlich genügend Batterien. Wenn ein Hörgerät nicht mit Batterien arbeitet, sondern eben mit einem Akkusystem, dass man dann auch hier die Ladestation dabei hat und da muss man natürlich auch darauf achten, dass die entsprechende Stromversorgung vor Ort gewährleistet ist. In manchen Ländern, wie zum Beispiel USA, haben wir ja andere Stromstärken und andere Stecker, als es hier bei uns in Europa der Fall ist."Sprecherin: So Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker. Sollte man in den Urlaub fliegen und hier Probleme haben, kann man sein Hörsystem ausschalten oder gleich ganz herausnehmen und sicher verstauen. Letzteres gilt auch fürs Eincremen vor dem Sonnenbaden, damit die kleinen Mikrofonöffnungen nicht verstopft werden.O-Ton 2 (Eberhard Schmidt, 19 Sek.): "Was das eigentliche Baden angeht, sind zwar Hörsysteme mittlerweile spritzwassergeschützt aber trotz alledem kann ja Nässe auch hier wieder zu Beeinträchtigungen der Elektronik führen. Deshalb ist es gut, wenn man seine Hörsysteme beim Baden in ein Etui eben gibt. Und auch solche Dinge bekommt man vor Reiseantritt bei dem Hörakustiker."Sprecherin: Falls das System doch mal Sand oder Wasser abbekommt, bitte mit einem weichen Tuch und einem speziellen Reinigungsspray säubern.O-Ton 3 (Eberhard Schmidt, 10 Sek.): "Benutzen Sie bitte keinen Föhn, denn zu viel Wärme kann auch hier der Technik einen Schaden zuführen. Und dann sollte eigentlich im Anschluss wieder alles soweit gut funktionieren."Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie einer von den 3,7 Millionen Menschen in Deutschland mit Hörsystem sind und demnächst in den Urlaub fahren oder fliegen sollten, statten Sie vorher lieber nochmal Ihrem Hörakustiker einen Besuch ab.Pressekontakt:Armin Huber, Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, huber@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/6077020