Bad Homburg v. d. H. (www.fondscheck.de) - Hans Peter Schupp, Vorstand der Fidecum AG und Portfoliomanager des Contrarian Value Euroland Fonds (ISIN LU0370217092/ WKN A0Q4S6, A) erklärt, warum die europäische Wirtschaft und Anleger in europäischen Aktien von Trumps Politik profitieren."Mega" werde umgangssprachlich als Verstärkungswort verwendet und bedeute großartig oder fantastisch. Genau das stelle sich Donald Trump als Ergebnis seiner Politik für Amerika vor: "Make America Great Again" - kurz MAGA. Da seine Pläne in Richtung Abschottung und Nationalstaat zielen würden, könnte das Resultat aber ganz anders ausfallen. Es öffne die Tür für Europa. MAGA werde zu MEGA - Make Europe Great Again. Die folgenden sechs Thesen würden diese Einschätzung untermauern. ...

