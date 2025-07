n den USA startet heute Nachmittag bei den Finanzwerten die Berichtssaison. Auch in Deutschland müssen Anleger nicht mehr lange warten, bis die ersten Branchenvertreter ihre Bücher öffnen. Nächste Woche ist bereits die Deutsche Bank an der Reihe.Die erratische Politik von US-Präsident Donald Trump, nicht zuletzt in der Zollpolitik, hält die Welt seit diesem Frühjahr in Atem. Nun läuft bald die Übergangsfrist für neue Zölle mit der Europäischen Union ab. Wie nahe man einem Abkommen ist, ist unklar. ...

