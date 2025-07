DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera schätzt seine Ergebnisaussichten etwas besser ein. In dem bis Ende September laufenden Geschäftsjahr dürfte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zwischen minus 7 und plus 7 Millionen Euro landen, teilte das SDax -Unternehmen am Dienstag überraschend mit. Die Dortmunder hatten zuvor eine Bandbreite beim operativen Ergebnis von minus 30 bis plus 5 Millionen angepeilt, nachdem im Vorjahr ein operativer Verlust von 14 Millionen angefallen war.

Der Umsatzausblick hat sich hingegen etwas eingetrübt. Der Konzern geht noch von 850 bis 920 Millionen Euro Erlös aus. Bisher lag das obere Ende der Spanne bei 950 Millionen. Die Aktien des Unternehmens legten deutlich zu.

Der Aktienkurs von Thyssenkrupp Nucera stieg am späten Vormittag um knapp vier Prozent auf 10,60 Euro. Damit geht die Bodenbildung der Papiere innerhalb der seit gut einem Jahr währenden Handelsspanne von rund 8 bis etwa 11 Euro weiter. In dieser Zeit gab es bisher nur kurze Ausreißer.

Das Marktumfeld für sogenannten grünen Wasserstoff sei weiter herausfordernd, die Zurückhaltung bei finalen Investitionsentscheidungen halte an, begründete das Management die Prognoseänderung. In der Sparte für Grünen Wasserstoff sind die Ergebnisaussichten nun etwas verhaltener, im Segment Chlor-Alkali hingegen etwas besser als bisher.

Im dritten Quartal (Ende Juni) dürfte das operative Ergebnis ausgeglichen gewesen sein nach einem leichten Plus von 2 Millionen Euro ein Jahr zuvor, hieß es weiter. Der Umsatz sank von 237 auf 184 Millionen Euro. Auch beim Auftragseingang gab es einen Rücksetzer auf 63 Millionen Euro nach 271 Millionen ein Jahr zuvor. Damals hatte Thyssenkrupp Nucera einen Großauftrag über 200 Millionen Euro in Schweden erhalten./men/mis/jha/