© Foto: Dall-E

Pony AI nimmt Serienproduktion von Robotaxis auf und erhält kräftigen Rückenwind von Bank of America und Goldman Sachs, die gewaltiges Potenzial sehen!Die Aktien des chinesischen Robotaxi-Unternehmens Pony AI könnten laut führenden Analysten kurz vor einem massiven Kursschub stehen. Sowohl Bank of America als auch Goldman Sachs sehen in dem Entwickler autonomer Fahrzeuge erhebliches Aufwärtspotenzial - mit Kurszielen, die auf einen Anstieg von bis zu 104 Prozent gegenüber dem aktuellen Stand hindeuten. Bank of America: "Produktionsausbau und Profitabilität im Blick" In einer aktuellen Analyse bekräftigte Ming Hsun Lee, Analyst bei Bank of America, sein "Buy"-Rating für die Aktie von Pony …