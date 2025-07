Hamburg (ots) -Er hat sich entschieden! Erst vor wenigen Wochen gewann Marc (30) aus Niedersachsen das Franken-Haus der Traumhausverlosung. Jetzt verrät er: Er möchte die Villa im Raum Bad Kissingen gern behalten!"Ich habe Familie in Franken und habe bis vor wenigen Jahren selbst in der Region gelebt. Das Haus ist also die perfekte Gelegenheit für mich, zu alten Wurzeln zurückzufinden."Dass er so schnell erneut umziehen würde, hätte sich Marc noch vor wenigen Wochen nicht träumen lassen: Erst am Tag seines Gewinns ist er gemeinsam mit seiner Frau in eine Doppelhaushälfte in Niedersachsen gezogen.Die guten Neuigkeiten kann Marc nach eigenen Angaben gut gebrauchen: Nach einem Verkehrsunfall seiner Frau im Frühjahr lagen die Nerven beim jungen Paar zunächst blank - jetzt kann die Familie optimistisch in die Zukunft in Süddeutschland schauen.Alle weiteren Informationen rund um die Traumhausverlosung finden Sie unter diesem Link:https://www.traumhausverlosung.de/Die nächste Runde der Traumhausverlosung ist bereits in vollem Gange: Diesmal wartet ein echtes Nordsee-Highlight auf die Teilnehmenden: Eine luxuriöse Reetdach-Villa in St. Peter-Ording, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt. Das 1,7 Millionen Euro teure Traumhaus wird am 15. September 2025 garantiert verlost, unabhängig von der Anzahl der Teilnehmenden.Über Traumhausverlosung:Traumhausverlosung ist die erste Verlosung in Deutschland, bei der Spieler:innen die Chance haben, eine echte Immobilie zu gewinnen. Jede Immobilie wird unabhängig von der Teilnehmerzahl garantiert verlost. Zusätzlich haben Spieler:innen die Chance auf zahlreiche Zusatzgewinne. Veranstalter und Lizenzinhaber der Traumhausverlosung ist die Dreamify gGmbH. Mit jedem verkauften Los unterstützt Traumhausverlosung ausgewählte gemeinnützige Organisationen in Deutschland.Über Dreamify:Die Dreamify gGmbH ist eine gemeinnützige Organisation aus Hamburg, die sich voll und ganz der Förderung karitativer Zwecke verschrieben hat. Mit der Traumhausverlosung unterstützt das Unternehmen vertrauenswürdige soziale Projekte in Deutschland und im Ausland. Technischer Durchführer der Traumhausverlosung ist die LOTTO24 AG, Deutschlands führender Anbieter von Online-Lotterien.Pressekontakt:TraumhausverlosungKristin SpliethHead of Corporate Communicationspresse@traumhausverlosung.deTel: +49 (0)40 808117560Original-Content von: Traumhausverlosung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180334/6077046