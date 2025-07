tk nucera meldete ein schwaches vorläufiges Ergebnis für das 3. Quartal 25. Der Konzernumsatz sank um 22 % auf 184 Mio. EUR, was auf Rückgänge in den Segmenten Grüner Wasserstoff (AWE) und Chlor-Alkali (CA) zurückzuführen ist. Das EBIT blieb mit EUR 0 Mio. unverändert, da sich die Verluste bei AWE verringerten, während die Gewinne bei CA aufgrund von Einmaleffekten im Vorjahr zurückgingen. Im bisherigen Jahresverlauf stieg der Umsatz leicht um 9 % auf 663 Mio. EUR, wobei das EBIT mit 4 Mio. EUR positiv ausfiel. Der Auftragseingang brach jedoch auf EUR 63 Mio. ein, was vor allem auf einen Einbruch bei den Aufträgen für grünen Wasserstoff zurückzuführen ist. Dies führte zu einem Rückgang des Auftragsbestands auf EUR 679 Mio. (geschätzt) und unterstreicht den dringenden Bedarf an neuen AWE-Großprojekten angesichts verzögerter endgültiger Investitionsentscheidungen. Das Management revidierte die Prognose für das GJ25 und senkte die Umsatzerwartungen, hob jedoch die EBIT-Prognose an. Wir haben unsere Umsatzerwartungen für das GJ25-27 gesenkt, bleiben aber beim EBIT vorsichtig optimistisch. Dementsprechend behalten wir unser Kursziel von EUR 12,00 bei und stufen die Aktie unverändert mit KAUFEN ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/thyssenkrupp-nucera-ag-co-kgaa





© 2025 AlsterResearch