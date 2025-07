Starbucks - SBUX: neue Impulse aus China?

Stifel: Kursziel 109 USD!

Rücksetzer zum 20er-EMA und Umkehrkerze bei Starbucks-Aktie (SBUX) nach Nullnummer im Halbjahresvergeich!

Starbucks (SBUX) - ISIN US8552441094

Rückblick: Trotz einer Nullnumer im Halbjahresvergleich können Trader positive Elemente im Chartbild der Starbucks-Aktie entdecken. Hier wären das Schließen der Gap Downs aus dem Aptil, die Rückkehr auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte und die Pullback-Formation zurück zum 20-Tagedurchschnitt zu nennen. Die Umkehrkerze mit dem Test der grünen Linie und dem Schlusskurs darüber rundet das positive Gesamtbild ab.

Starbucks-Aktie: Chart vom 14.07.2025, Kürzel: SBUX Kurs: 93.42 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das erste Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom Mittwoch der letzten Woche. Die Analysten von Stifel nennen mit 105 USD ein deutlich höheres Target.

Mögliches bärisches Szenario

Mit dem Stopp Loss unter deer Kerze vom Montag liegen wir richtig, falls die Starbucks-Aktie die Kurve nicht kriegt und stattdessen nach unten abtaucht.

Meinung:

Starbucks vollzieht einen radikalen Kurswechsel: Brian Niccol, der CEO der US-Kaffeehauskette ordnet ab Oktober eine Vier-Tage-Büropräsenz für alle nordamerikanischen Mitarbeiter an - eine Verschärfung gegenüber der bisherigen Drei-Tage-Regelung. Diese Maßnahme bildet das Herzstück seiner "Back to Starbucks"-Strategie, mit der er die Unternehmenskultur grundlegend transformieren will. Die Botschaft ist unmissverständlich: Wer den neuen Kurs nicht mitträgt, kann mit einer Abfindung das Unternehmen verlassen. Niccol macht deutlich, dass persönliche Zusammenarbeit am Arbeitsplatz für die geplante Unternehmenswende unerlässlich ist. Parallel dazu beschäftigen Spekulationen über eine mögliche Teilveräußerung des China-Geschäfts die Finanzwelt. Das Analysehaus Stifel reagiert optimistisch auf diese Entwicklung und hebt sein Kursziel auf 105 Dollar an. Eine strategische Allianz könnte Starbucks dabei helfen, seine Position in dem entscheidenden asiatischen Wachstumsmarkt zu stärken und neue Dynamik zu entwickeln.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 106.16 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 795.31 Mio. USD

Meine Meinung zu Starbucks ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/starbucks-aktie-wird-der-turnaround-plan-zum-bumerang-808793

Veröffentlichungsdatum: 15.07.2025

Autor: Thomas Canali

Es besteht kein Interssenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.