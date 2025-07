© Foto: Wolfgang Filser - picture alliance / SZ Photo

Die Aktie des US-Industriekonzerns Fastenal ist ein echter Reichmacher. Nach den am Montag vorgelegten Zahlen dürfte die Reise noch nicht zu Ende sein - oder etwa doch? Fastenal: Eine Aktie, die reich macht! Ein Plus von 4.686,73 Prozent in 30 Jahren ist die stolze Bilanz der Aktie von Fastenal. Wird die Dividende mitberücksichtigt, liegt die Performance sogar bei +7.679,3 Prozent. Damit schlägt das auf Werkzeuge, Schrauben und Steckverbindungen spezialisierte US-Unternehmen den Gesamtmarktindex S&P 500 (+1.844,1 Prozent) um Längen und hat vor allem langfristig orientierte Investorinnen und Investoren reich gemacht. Der Erfolg der Anteile beruht dabei vor allem auf fortgesetztem …