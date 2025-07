Krypto News: Top-Kryptos scheitern an wichtigen Widerständen - droht nun eine massive Korrektur?

Infolge einer starken Rallye in den vergangenen Tagen geraten viele Top-Kryptowährungen jetzt ins Stocken. Ethereum und Co. scheitern aktuell an entscheidenden Widerstandsmarken und die jüngsten Rücksetzer sorgen bei Anlegern für zunehmende Unsicherheit. Könnte das der Beginn einer größeren Korrektur am Krypto-Markt sein?

ETH, SOL und XRP fallen wieder unter 3000 $, 160 $ bzw. 3 $ zurück

Nachdem der Krypto-Markt in den letzten Tagen ja einen massiven Aufschwung erlebt hatte, steht es heute weniger gut um Bitcoin, Ethereum und Co. Tatsächlich war der Bitcoin-Kurs im Verlauf der letzten Woche ja noch um über 10?% in die Höhe geschossen und hatte ein neues Allzeithoch bei bis zu 123.000?$ erreichen können. Hier kam jedoch verstärkter Verkaufsdruck auf, da immer mehr Anleger Profite realisieren wollen, was innerhalb der letzten 24 Stunden bei BTC zu einem erneuten Rücksetzer auf aktuell 116.750?$ führte.

Von der vorangegangenen Rallye hatten auch zahlreiche Altcoins stark profitieren können. Für ETH ging es im Verlauf der letzten Woche von 2.500?$ auf zwischenzeitlich bis über 3.000?$ aufwärts. Gleichzeitig schoss Solana zeitweise über die 160?$-Marke und den XRP-Bullen war es zum ersten Mal seit März wieder gelungen, den 3-$-Widerstand anzugreifen.

Doch durch die Korrektur der letzten 24 Stunden gingen alle diese wichtigen Kursmarken wieder verloren. ETH brach unter 3.000?$ auf aktuell nur noch 2.974,01?$ ein, SOL steht aktuell mit 159?$ unter dem 160?$-Support, und XRP fiel sogar auf nur noch 2,84?$ und damit deutlich unter den 3-$-Support zurück. Die Frage, die sich viele Anleger nun berechtigterweise stellen, lautet, ob nun eine größere Korrektur bei Altcoins droht und ob es das mit der Rallye nun schon gewesen sein könnte.

Korrekturen gehören zu jeder Rallye dazu

Grundsätzlich besteht erst einmal kein Grund zur Sorge. Schließlich haben sich die meisten der besagten Top-Altcoins zuvor in längeren Konsolidierungsphasen befunden, aus denen sie gerade erst ausbrechen konnten. Dass ein psychologisch hochrelevanter Widerstand, wie beispielsweise die 3.000-$-Marke bei ETH, nicht direkt überwunden werden kann, ist ein recht normales Phänomen, da bei diesem Kursniveau eben auch verstärkter Verkaufsdruck herrscht, da viele Anleger dort Verkaufsorders platziert haben.

Doch sobald sich der Markt wieder fängt, sollte auch der Kaufdruck wieder stärker werden, und die Altcoins könnten einen neuerlichen Versuch unternehmen, die wichtigen Widerstände nachhaltig zu überwinden. Schließlich deutet aktuell mehr darauf hin, dass wir uns am Beginn einer Altcoin-Season befinden, als dass Grund zur Sorge vor einer weiteren Korrektur von ETH und Co. bestehen müsste.

So ist der Altcoin-Season-Index gerade wieder am Steigen und konnte innerhalb weniger Wochen von 15 auf 32 Punkte klettern. Gleichzeitig fiel Bitcoins Marktdominanz in den letzten Tagen wieder deutlich zurück, was auf eine Überperformance vieler Altcoins im Vergleich zu BTC hindeutet.

Außerdem stärken positive makroökonomische Entwicklungen aus den USA wieder den Appetit großer Investoren nach Risiko-Assets wie Altcoins, und Bitcoins jüngstes Allzeithoch könnte wieder mehr Aufmerksamkeit auf den Krypto-Markt lenken. Da BTC bereits nahe seines Allzeithochs gehandelt wird und viele Altcoins sich gleichzeitig noch weit von ihren früheren Höchstständen entfernt befinden, könnten viele Anleger in den kommenden Tagen noch die potenziell letzte Chance nutzen, Coins wie beispielsweise SOL zu kaufen, solange sie noch so günstig sind.

Das Interesse vieler Anleger liegt dabei vor allem auch auf solchen Kryptos, die sich gerade noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung und vor dem ersten Börsenlisting befinden.

HYPER stellt heute für viele Anleger eine spannende Investitionsmöglichkeit dar

HYPER ist ein Coin, der sich heute noch ganz am Anfang seiner Entwicklung vor dem ersten Börsenlisting befindet. Anleger, die am Kauf interessiert sind, können dies ausschließlich über die offizielle Website des dahinter stehenden Projektes Bitcoin Hyper und das dort befindliche Presale-Widget tun.

Hier kann gerade noch zum rabattierten Festpreis von 0,012275 $ investiert werden, und es kamen bereits über 2,8 Millionen $ an Funding von interessierten Anlegern zusammen. Das HYPER-Kaufen ist dabei sowohl mit Bankkarte als auch mit etablierten Kryptowährungen möglich, und die im Presale erworbenen Coins können im Anschluss auch für eine jährliche Rendite von bis zu über 300 % gestaked werden.

Das Interesse ist wahrscheinlich vor allem daher so groß, da Bitcoin Hyper perfekt zum aktuellen Bitcoin-Hype passt. Schließlich wollen die Entwickler mit Bitcoin Hyper die erste funktionierende Layer-2-Lösung für Bitcoin auf den Markt bringen und das Bitcoin-Netzwerk dementsprechend sinnvoll erweitern.

BTC ist heute schließlich zwar die Leitwährung des Krypto-Marktes, allerdings aufgrund seines Alters in Sachen Transaktionskosten und Transaktionsgeschwindigkeiten in vielerlei Hinsicht nicht mehr konkurrenzfähig. Hier soll die eigene L2-Blockchain von Bitcoin Hyper ins Spiel kommen.

Auf der Solana Virtual Machine aufbauend, soll sie BTC schneller machen. So könnte Bitcoin erstmals wieder für Micro Payments und Use Cases im Alltag interessant werden. Von solchem Wachstumspotenzial könnte dann natürlich auch die native Kryptowährung HYPER profitieren.

