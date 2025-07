DJ AUKTION/Bundesschatzanweisung klar überzeichnet

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag neue Bundesschatzanweisungen mit Fälligkeit September 2027 emittiert. Dabei gingen laut Bundesbank Stücke im Volumen von 3,899 Milliarden Euro in die Zuteilung, die Finanzagentur behielt Titel im Umfang von 1,101 Milliarden Euro zum Zwecke der Marktpflege ein, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 5 Milliarden Euro einstellte. 50 Prozent der Gebote wurden zum niedrigsten Kurs akzeptiert und 39 Prozent auf Nichtwettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittspreis. Die Transaktion war klar überzeichnet.

Die vorherige Auktion von Bundesschatzanweisungen fand am 24. Juni statt, damals wurden 1,70-prozentige Titel mit Fälligkeit Juni 2027 versteigert, wobei die durchschnittliche Rendite 1,85 Prozent betrug. Zu der aktuellen Transaktion wurden folgende Details bekannt:

=== Emission 1,90%-ige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 16. September 2027 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 9,067 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,899 Mrd EUR Zeichnungsquote 2,3 Durchschnittsrend. 1,87% Durchschnittskurs 100,064 Mindestkurs 100,06 Wertstellung 17. Juli 2025 ===

July 15, 2025

