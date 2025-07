Frankfurt (ots) -Der Frankfurter Werbezeitenvermarkter ARD MEDIA GmbH setzt mit einer gezielten Erweiterung seines Führungsteams ein starkes Signal für die Zukunft. Stefan Obstmayer, bisher Chief Commercial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei SPORT1 GmbH, steigt ab Januar 2026 in die Geschäftsleitung für Audio- und TV-Vermarktung der ARD MEDIA ein. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Vermarktungsbereich und seiner Expertise in der Entwicklung innovativer Vertriebslösungen wird Obstmayer eine Schlüsselrolle im weiteren Ausbau der Marktposition von ARD MEDIA spielen.Zusätzlich stärkt Mirja Seidel die Vertriebsspitze und übernimmt die stellvertretende Gesamtverkaufsleitung und gleichzeitig die Verantwortung u.a. für den Bereich Disposition. Seidel ist ARD MEDIA schon lange verbunden und hat sich durch ihre fundierte Marktkenntnis im Audio Sales bestens etabliert, sodass sie im Sales-Führungsteam eine wichtige fachliche Führungsrolle im Unternehmen wahrnehmen wird.Strategische Neuausrichtung für eine dynamische Zukunft"Die Verstärkung unseres Führungsteams ist ein entscheidender Schritt, um den Transformationsprozess bei ARD MEDIA weiter voranzutreiben", erklärt Ralf Hape, CEO von ARD MEDIA. "Wir sehen den Markt für Audio- und TV-Vermarktung in einem stetigen Wandel, in dem Geschwindigkeit, Effizienz und Verständnis für Werbungtreibende und Agenturen mehr denn je an Bedeutung gewinnen. Dazu gehört als wesentlicher Baustein, dass wir im Sales Audio und TV unter einer Verantwortung bündeln und damit deutlich an Schlagzahl gewinnen, wenn es darum geht, hier das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Mit Stefan Obstmayer gewinnen wir dabei einen ausgewiesenen Experten, der genau diese Anforderungen mitbringt. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit ihm und Mirja Seidel die Weichen für eine noch erfolgreichere Zukunft stellen können."Ralf Hape sieht große Potenziale in der Zusammenarbeit: "ARD MEDIA ist im Vermarktungsumfeld als Player mit einem eigenen unverwechselbaren Profil etabliert. Gemeinsam mit Stefan Obstmayer und dem Verkaufsteam wollen wir die Marktpräsenz weiter ausbauen und neue, attraktive Lösungen für unsere Partner entwickeln."Zukunftsorientierte Vertriebsstrategie: Effizienz, Innovation und KundennäheDie neue Führungskonstellation steht für ARD MEDIA nicht nur für eine Verstärkung in der Vertriebssteuerung, sondern auch für eine konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse eines zunehmend komplexeren Marktes. "Wir sind in einer Zeit, in der Kunden zunehmend Lösungen und flexible, effiziente Vermarktungsansätze erwarten", sagt Hape weiter. "Unsere neue Vertriebsspitze wird diesen Wandel aktiv mitgestalten und ARD MEDIA noch agiler und kundenorientierter machen."Stefan Obstmayer verfügt über eine langjährige Erfahrung im Vermarktungsgeschäft. Nach ersten beruflichen Stationen im Deutschen Sportfernsehen arbeitete er 2010 als Director Media Sales für Constantin Sport Marketing. 2013 nahm er diese Aufgaben bei SPORT1 Media wahr, 2019 auch in der Funktion als CCO in der Geschäftsleitung des Unternehmens.Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.Pressekontakt:Norbert RüdellLeitung Unternehmenskommunikation und MedienpolitikARD MEDIA GmbHBertramstraße 860320 Frankfurt am MainTel.: 069/15424-218Original-Content von: ARD MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21689/6077072