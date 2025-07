Advanced Micro Devices: Bullisches Szenario - Analysten sehen 200 USD!

Charttechnik signalisiert grüne Ampel!

Rückblick

Als wir uns die AMD-Aktie letzte Woche angesehen hatten, zeigte das Papier des Chip-Herstellers nach dem Erreichen der 147 USD-Marke einen Pullback zur 20-Tagelinie. Mit Kursen über 140 USD hat sich das Chartbild inzwischen wieder aufgeklart. Die aktuelle Stärke bietet nun die nächsten Chancen.

Advanced Micro Device-Aktie: Chart vom 15.07.2025, Kürzel: AMD, Kurs: 152.05 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Vorbörslich konnte die AMD-Aktie die Hürde bei 147 USD bereits überwinden. Nach einem Rücksetzer in diesen Kursbereich könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Das nächste Kursziel nach 160 USD wäre bei 174 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Kurse unter die Kerzen der letzten drei Tage, wäre dies ein Warnhinweis. Bei nachlassendem Momentum könnte nach der 20-Tageline rasch der 50er EMA angesteuert werden.

Meinung

Die Analysten werden immer bullischer für die Papiere von AMD. Die HSBC hat das Kursziel auf 200 USD verdoppelt und stufte die Aktie am 10. Juli auf "Buy" hoch. Die Analysten begründeten dies mit AMDs strategisch starker Position in KI- und Serverarchitektur, insbesondere durch die neuen Instinct-Beschleuniger und EPYC-Prozessoren. Partnerschaften mit Hyperscalern wie Microsoft, Amazon und Meta Platforms treiben das Wachstum an. Die HSBC sieht massives Potenzial in Rechenzentren und KI. Charttechnisch macht die Aktie ebenfalls eine gute Figur.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 237.11 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 7.59 Mrd. USD

Meine Meinung zu Advanced Micro Devices ist bullisch

Quellennachweis: https://www.aktiencheck.de/analysen/Artikel-AMD_Aktie_HSBC_sieht_massives_Potenzial_Kursziel_200_USD_sorgt_fuer_Furore-18775067

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 15.07.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in AMD hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.