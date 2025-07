Zunyi, China (ots/PRNewswire) -Am 15. Juli wurde die Internationale Austauschwoche "Chancen in China - Bunte Welt" in Zunyi in der Provinz Guizhou eröffnet. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Mit einem hohen Maß an Öffnung die hochwertige Entwicklung charakteristischer Industrien fördern". Über 200 Teilnehmende aus mehr als 30 Ländern - darunter in China akkreditierte Diplomaten, in- und ausländische Experten und Wissenschaftler, ausländische Blogger, Studierende sowie Unternehmensvertreter - kamen in Guizhou zusammen, um die industrielle Entwicklung der Provinz kennenzulernen.David Blair, stellvertretender Direktor und Senior Economist von Center for China and Globalization (CCG), erklärte, eine bunte Welt brauche breit angelegte, lokal verankerte Entwicklungsmodelle, damit der Wohlstand allen Regionen und Gesellschaftsgruppen zugutekommt. Er ist der Ansicht, dass China in seiner Transformation bereits große Fortschritte erzielt hat. Mit politischer Unterstützung könne Zunyi zu einem Vorzeigemodell werden, in dem die Vielfalt der lokalen Produktivität und Strategien für gemeinsamen Wohlstand ein gutes Leben ermöglichen.Einar Tangen, Senior Fellow von Taihe Institute, Experte für internationale Politik und Finanzanalyst, betonte, dass kultureller Austausch den Handel fördern könne. Seiner Meinung nach liegt das Erfolgsgeheimnis hinter dem zehnprozentigen Wirtschaftswachstum des Tourismus in Guizhou in kulturellen Branchen wie Batik-Kunst, den "Dorf-Superliga"-Wettbewerben und dem Großen Gesang der Dong. Thailändische Seide gelangt über Ninja Van nach Guizhou, usbekische Unternehmen akzeptieren Zahlungen mit Payme, und kenianische Kunsthandwerker nutzen M-Pesa - all dies wird ermöglicht durch den Austausch von Tourismusdaten und einer intelligenten digitalen Entwicklung. Dies zeigt, wie gegenseitiges Lernen den Handel fördert und Handel den Frieden bewahrt.Vor Ort starteten Xufang International Media (CICG) und das Trade Promotion Center des CCPIT die Initiative "Chinesische Qualitätsprodukte" für Auslandsmärkten - Schwerpunkt Zunyi. Auf der Sonderausstellung "Chinesische Qualitätsprodukte - Zunyi" präsentierten sich Vertreter charakteristischer Branchen und immaterieller Kulturgüter Zunyis, darunter Meitan-Cuiya-Tee, Zunyi-Chili, Maotai, Zhenjiu, Bambusflechtarbeiten und Stickereien. Unternehmen richteten vor Ort E-Commerce-Livestream-Studios ein, um Produkte live zu vermarkten. Diplomaten aus verschiedenen Ländern und junge Blogger nahmen an den Streams teil und präsentierten gemeinsam die Qualitätsprodukte aus Zunyi.985568354@qq.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2731364/China_s_Development_An_Opportunity_a_Colorful_World_International_Exchange_Week.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/artikel-auslandischer-medien-die-internationale-austauschwoche-chancen-in-china--bunte-welt-wurde-in-zunyi-in-der-provinz-guizhou-eroffnet-302505431.htmlPressekontakt:Xuelai Huang,huangxl@cnmatters.comOriginal-Content von: The International Exchange Week Organizing Committee Office, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177321/6077104