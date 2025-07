Hannover (ots) -Naturkosmetikhersteller Laverana GmbH & Co. KG (Hersteller der Marke lavera Naturkosmetik), ist im Jahr 2025 zum zehnten Mal für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP2026) nominiert, der unter der Schirmherrschaft der neu gewählten Bundestagspräsidentin Julia Klöckner steht. Damit zählt das Unternehmen zu den wenigen Akteuren in Deutschland, die über eine Dekade hinweg als Vorreiter für nachhaltige Transformation und verantwortungsvolles Wirtschaften anerkannt werden.Seit der Gründung 1987 verfolgt Laverana einen ganzheitlichen Ansatz: Nachhaltigkeit beginnt bei der sorgfältigen Auswahl natürlicher Rohstoffe, setzt sich in ressourcenschonenden Produktionsprozessen von zertifizierter Naturkosmetik fort und mündet in innovativen Umwelt- und Sozialprojekten wie dem lavera Waldprojekt. Auch die Förderung von Bildung, gesellschaftlichem Zusammenhalt und Gleichberechtigung ist fest in der Unternehmenskultur verankert.Ein Meilenstein dieses Engagements war der Gewinn des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2023 im Transformationsfeld "Ressourcen". Der spezialisierte Naturkosmetikhersteller ist damit das einzige Unternehmen der Naturkosmetikbranche, das für sein umfassendes Engagement im Bereich Ressourcenschonung ausgezeichnet wurde. Diese Würdigung unterstreicht die Vorreiterrolle des Unternehmens bei der Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft."Uns reicht es nicht, Naturkosmetik herzustellen. Wir möchten mit unserem Tun einen echten Unterschied machen - für Mensch, Natur und Gesellschaft. Die zehnte Nominierung und die Auszeichnung im Bereich Ressourcen bestätigen unseren Anspruch, Nachhaltigkeit ganzheitlich zu leben und immer wieder neue Maßstäbe in der Branche zu setzen", betont Julia Michel, Chief Marketing Officer (CMO) der Laverana GmbH & Co. KG.Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die größte Auszeichnung ihrer Art in Europa und würdigt Unternehmen, die mit Innovationskraft, Transparenz und gesellschaftlicher Verantwortung die notwendige Transformation der Wirtschaft vorantreiben. Die Preisverleihung findet am 4. und 5. Dezember 2025 in Düsseldorf statt.Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaktivitäten und Projekten von Laverana finden Sie im Presseportal (https://www.presseportal.de/pm/64783/5824952) und auf Kosmetik | Deutscher Nachhaltigkeitspreis (https://unternehmen.nachhaltigkeitspreis.de/kosmetik)Pressekontakt:Sabine Kästner, Unternehmens-PR und NachhaltigkeitLaverana GmbH & Co KG,Lavera Thomas Haase Stiftung30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569Sabine.Kaestner@lavera.deBildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Claudia Czernes-Haase2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, RegistergerichtHannoverGeschäftsführung: Thomas HaaseOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64783/6077126