Eine neue dänische Studie findet keinen Zusammenhang zwischen Aluminium in Impfstoffen für Kinder und 50 verschiedenen Gesundheitsproblemen, darunter Autismus, Asthma und Autoimmunerkrankungen. Die Ergebnisse bestätigen erneut die Sicherheit des dänischen Impfprogramms für Kinder.

Eine umfangreiche neue dänische registerbasierte Studie die größte ihrer Art bestätigt die Sicherheit des nationalen Impfprogramms für Kinder. Die Studie analysierte Daten von über einer Million Kindern und stellte kein erhöhtes Risiko für Autismus, Asthma oder Autoimmunerkrankungen bei geimpften Kindern fest.

"Unsere Ergebnisse sind beruhigend. Durch die Analyse von Daten von mehr als einer Million dänischer Kinder konnten wir keinerlei Hinweise darauf finden, dass die sehr geringen Aluminiummengen, die in Impfstoffen für Kinder verwendet werden, das Risiko für 50 verschiedene Gesundheitsprobleme im Kindesalter erhöhen", erklärt Anders Hviid, Abteilungsleiter am Statens Serum Institut (SSI) und Prüfarzt der Studie.

Aluminium, das als Hilfsstoff zur Stärkung der Immunantwort eingesetzt wird, ist seit den 1930er Jahren Bestandteil einiger Impfstoffe.

Forscher des SSI nutzten die einzigartigen nationalen Gesundheitsregister Dänemarks, um Kinder zu beobachten, die zwischen 1997 und 2018 geboren wurden, und untersuchten den Zusammenhang zwischen aluminiumhaltigen Impfstoffen und insgesamt 50 Gesundheitsergebnissen darunter Asthma, Allergien, Autoimmunerkrankungen und neurologische Entwicklungsstörungen.

"Dies ist die erste Studie dieser Größenordnung mit derart umfassenden Analysen, und sie bestätigt das ausgezeichnete Sicherheitsprofil der Impfstoffe, die wir in Dänemark seit Jahrzehnten einsetzen", erklärt Anders Hviid.

Die Ergebnisse werden zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, an dem die internationale Debatte über die Sicherheit von Impfstoffen intensiv geführt wird, was der dänischen Studie eine hohe Relevanz verleiht.

"In einer Zeit, die von weit verbreiteten Fehlinformationen über Impfstoffe geprägt ist, ist es von entscheidender Bedeutung, sich auf fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse zu stützen. Umfangreiche bevölkerungsbezogene Registerstudien wie diese, in denen über viele Jahre hinweg mehr als eine Million Kinder beobachtet werden, sind ein Bollwerk gegen die Politisierung der Gesundheitswissenschaft, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in Impfstoffe untergräbt. Es ist von entscheidender Bedeutung, echte Wissenschaft von politisch motivierten Kampagnen zu unterscheiden andernfalls sind es die Kinder, die letztendlich den Preis dafür zahlen müssen", erklärt Anders Hviid.

Sachinformationen:

Forscher des Statens Serum Institut (SSI) haben anhand der einzigartigen Gesundheitsregister Dänemarks Daten von mehr als einer Million dänischer Kinder analysiert, die zwischen 1997 und 2018 geboren wurden, um mögliche langfristige Auswirkungen aluminiumhaltiger Impfstoffe auf die Gesundheit zu untersuchen.

Die Studie untersuchte 50 verschiedene Erkrankungen und fand keinen statistischen Zusammenhang zwischen dem Aluminiumgehalt in Impfstoffen und einem erhöhten Risiko für Autismus, Autoimmunerkrankungen, Asthma oder allergischen Erkrankungen wie Heuschnupfen und Nahrungsmittelallergien.

Die Studie wurde kürzlich in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift Annals of Internal Medicine veröffentlicht.

