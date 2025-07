Die Kontron AG hat mit der französischen Staatsbahn SNCF einen mehrjährigen FRMCS-Vertrag (Future Railway Mobile Communication System) im hohen dreistelligen Millionenbereich abgeschlossen und unterstreicht damit ihre strategische Position im Bereich der Bahnkommunikation der nächsten Generation. Die Vereinbarung steht im Einklang mit Kontrons Rolle als wichtiger Infrastrukturpartner in Europa. Darüber hinaus stärkt der Verkauf der Tochtergesellschaft JUMPtec an congatec (Mittelzufluss > 100 Mio. EUR) die Portfoliofokussierung und verbessert die Bilanzstruktur. Im zweiten Quartal 2025 wird in diesem Zusammenhang ein einmaliger positiver EBITDA-Effekt verbucht. Vor dem Hintergrund einer verbesserten Ergebnisqualität und klareren strategischen Ausrichtung heben wir unser Kursziel von 35,00 EUR auf 37,00 EUR an und bestätigen unser BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kontron-ag





