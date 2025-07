Original-Research: Evy Solutions GmbH - von GBC AG



Evy Solutions GmbH

GBC Managementinterview mit Michael Vogel, Co-Gründer und Geschäftsführer der Evy Solutions GmbH

Mit KI-Lösungen "Made in Germany" jetzt auch Behörden digitalisieren - Finanzierungsrunde für Roll-Out & Wachstum



GBC Managementinterview mit Michael Vogel, Co-Gründer und Geschäftsführer der Evy Solutions GmbH



Ob in der Wirtschaft oder im öffentlichen Sektor - Verwaltungen kämpfen mit Personalmangel und Papierflut. Das Kölner KI-Unternehmen Evy Solutions hat mit der Softwareplattform Evy Xpact eine Lösung entwickelt, die genau hier ansetzt: vollautomatisierte Dokumentenverarbeitung, DSGVO- und GoBD-konform. Nach dem sich der "KI Made in Germany"-Ansatz bei rund 70 Unternehmen bis hin zum weltweit aktiven Konzern bewährt hat, startet Evy nun im öffentlichen Sektor durch. Zur Wachstumsfinanzierung läuft derzeit eine Finanzierungsrunde. Neben der Ansprache von institutionellen Investoren führt die Gesellschaft aktuell auch eine Crowdinvesting-Kampagne auf der Plattform ROCKETS (https://rockets.investments/investments/lion/evy-solutions) durch. Im Gespräch mit GBC erklärt Mitgründer und Geschäftsführer Michael Vogel die KI, die Ziele und die Wettbewerbsvorteile.



GBC: Herr Vogel, stellen Sie Ihr Unternehmen bitte kurz vor.



Vogel: Mit unserer KI-basierten Software "Evy Xpact" können Unternehmen ihren Posteingang, das Dokumentenmanagement und die -verarbeitung sowie Ablage vollständig automatisieren. Sie sparen also Zeit und Geld. Der Algorithmus wurde von meinem Co-Gründer Arian Storch entwickelt. Ich war zuvor als Berater und VC-Investor tätig.



GBC: Jetzt läuft eine Crowdinvesting-Kampagne auf der Plattform ROCKETS. Was ist das Ziel?



Vogel: Wir haben mit unserer KI "Evy Xpact" eine Lösung entwickelt, die bereits heute den Dokumenteneingang in Unternehmen radikal vereinfacht, unabhängig von Format, Layout oder Sprache. Mit der Crowdinvesting-Kampagne wollen wir gezielt Kapital einsammeln, um unsere Marktdurchdringung im öffentlichen Sektor zu beschleunigen. Wir sehen diesen Bereich als nächsten großen Meilenstein in der KI-gestützten automatischen Dokumentenverarbeitung. Das dort vorhandene Potential ist enorm.



GBC: Wie hat sich Evy bisher finanziert?



Vogel: Unsere Finanzierung und Expansion waren bisher bewusst konservativ. In meiner Zeit als VC habe ich oft genug erlebt, dass zu viel Kapital jungen Unternehmen nicht guttut. Statt riesiger Finanzierungsrunden haben wir uns daher über Family-and-Friends finanziert.



GBC: Warum gerade jetzt Crowdinvesting?



Vogel: Die Zeit ist reif. Unsere Technologie ist praxiserprobt: Über 5 Millionen verarbeitete Dokumente, über 70 zufriedene Kunden - vom kleinen Steuerbüro in Deutschland bis zum weltweit aktiven Konzern. Die Nachfrage nach KI-Lösungen "Made in Germany" nimmt rasant zu. Ab 250Euro kann man dabei sein und erhält einen attraktiven Zinssatz von 8,75 % p.a. Darüber hinaus sprechen wir auch mit institutionellen Investoren. Insgesamt wollen wir unsere Investorenbasis verbreitern und operativ einen Gang höher schalten.



GBC: Warum ist Evy Xpact speziell für Städte und Kommunen besonders attraktiv?



Vogel: Kommunale Verwaltungen stehen vor der Herausforderung, riesige Mengen an Anträgen, Formularen, Rechnungen oder Bauakten effizient zu bearbeiten, oft mit begrenztem Personal und veralteten IT-Strukturen. Genau hier setzen wir an. Evy Xpact lässt sich innerhalb weniger Tage implementieren und funktioniert mit bereits 20 bis 50 Dokumenten als Trainingsdaten. Als komplett selbstentwickelte und bereits langjährig erprobte KI-Lösung "Made in Germany" können wir 100% Datenschutz und Unabhängigkeit garantieren. Es besteht die Sicherheit, dass unsere Software völlig losgelöst vom politischen Weltgeschehen sicher und zuverlässig betrieben werden kann. Zudem unterstützt unsere Lösung bereits heute mehr als 23 Sprachen und ist sehr einfach auf neue Sprachen erweiterbar. Kommunen sparen damit signifikant Bearbeitungszeit, reduzieren Fehler und entlasten ihre Mitarbeitende. Kurz: Wir bieten eine sofort wirksame, praxiserprobte Lösung für die digitale Verwaltung der Zukunft.



GBC: Warum sollten Unternehmen oder Kommunen auf Ihre eigens entwickelte KI setzen und nicht auf öffentliche Modelle wie Grok, ChatGPT oder Gemini?



Vogel: Das ist eine entscheidende Frage und unser größter strategischer Vorteil. Auf den Punkt gebracht: Wer sensible Dokumente automatisiert verarbeiten will und dabei auf Sicherheit, Präzision und Rechtskonformität angewiesen ist, braucht eine spezialisierte, vertrauenswürdige Lösung, wie Evy Xpact. Während momentan öffentlich zugängliche Modelle wie Grok oder ChatGPT vor allem auf den allgemeinen Dialog und breites Wissen ausgelegt sind, ist unsere Lösung hochspezialisiert auf die automatisierte Verarbeitung von Geschäftsdokumenten, zu 100% in Deutschland entwickelt und betrieben, datenschutzkonform und nahtlos in bestehende Systeme wie SAP und Salesforce integrierbar. Um KI-Modelle wie Grok oder ChatGPT auf die unternehmens- bzw. projektspezifischen Bedürfnisse zuzuschneiden, bedarf es in der Regel sehr großen Aufwand. Bei neuen Versionen kann es passieren, dass alle vorher investierte Zeit verloren geht und die Prompts neu entwickelt werden müssen. All das ist bei Evy Xpact nicht nötig!



Darüber hinaus leidet unsere Lösung nicht unter Halluzinationen bei denen es durch so genanntes "vorsätzliches negatives oder verstecktes Prompting" zu falschen oder schadhaften Ergebnissen kommen kann. Das sind Eigenschaften, die insbesondere in der öffentlichen Verwaltung und in der Gesetzgebung äußerst wichtig sind.



GBC: Was unterscheidet Evy von anderen KI-Anbietern wie Rossum oder Abbyy?



Vogel: Evy Xpact ist nicht einfach nur eine OCR-Lösung. Evy Xpact ist eine Intelligent Document Processing Plattform mit dem Schwerpunkt auf KI-gestützte Dokumentenverarbeitung und vollständige Geschäftsprozessautomatisierung. Dokumentenbasierte Geschäftsprozesse, wie es sie bspw. im Einkauf, Vertrieb oder Rechnungswesen gibt, können völlig blind durch unser System verarbeitet werden. Ein Eingriff durch einen Menschen nicht zwingend nötig. Wir nennen dies ein Zero-Touch-System. Und: Alles ist DSGVO-konform, GoBD-zertifiziert. So haben wir uns in den vergangenen Jahren immer wieder gegen interne IT-Abteilungen mit Eigenlösungen und andere Wettbewerber durchgesetzt.



GBC: Warum lohnt sich ein Investment in Evy Solutions?



Vogel: Weil wir kein Experiment sind und nicht in einer Blase leben. Unsere Technologie ist praxiserprobt, der Markt ist riesig und wachsend, allein in der EU werden jährlich 10 Milliarden Dokumente manuell verarbeitet. Unsere KI schafft hier enorme Effizienzgewinne. Und wir sind skalierbar: 80% unserer Umsätze sind wiederkehrend, die Kundenbindung liegt bei 95%. Dazu kommt unser "Made in Germany"-Ansatz mit höchstem Datenschutzstandard. Wer früh in ein zukunftsfähiges Unternehmen investieren will, ist bei uns richtig.



GBC: Herr Vogel, vielen Dank für das Gespräch.



