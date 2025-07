Investment beschleunigt PCI's führende Position in CDMO, wodurch Patienten lebensverändernde Therapien angeboten werden

Transaktion beinhaltet fortdauernde Investition von Partners Group

PCI Pharma Services ("PCI" oder das "Unternehmen"), eine führende globale Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) mit Schwerpunkt innovative Biotherapien, hat heute ein strategisches Investment unter Führung von Bain Capital und dem bestehenden Hauptinvestor Kohlberg bekannt gegeben. Unterstützt wird die Investition durch ein bedeutendes Reinvestment der Mubadala Investment Company ("Mubadala"). Partners Group wird sich ebenfalls mit einem geringen Anteil an der Investition beteiligen. Die finanziellen Bedingungen der privaten Transaktion wurden nicht offengelegt.

Der Hauptsitz von PCI befindet sich in Philadelphia, Pennsylvania. Das Unternehmen bietet seinen Kunden End-to-End Entwicklung von Medikamenten, deren Herstellung und Verpackung. Dies beschleunigt die Markteinführung und erhöht damit die Chancen auf wirtschaftlichen Erfolg. PCI hat sich durch die erfolgreiche Einführung von mehr als 450 Produkten in den vergangenen fünf Jahren bewährt. Dazu kommen mehr als 50 Jahre an Erfahrung mit pharmazeutischen Dienstleistungen zur Realisierung von Innovationen zum Wohle von Patienten.

Kohlberg und Mubadala haben erstmals 2020 in PCI investiert. Bain Capital sind Partner des Managementteams von PCI unter Führung von Chief Executive Officer Salim Haffar. Ziel ist es, das Wachstum des Unternehmens auf der Grundlage des bereits starken Service zu beschleunigen, um biopharmazeutische Therapien, die das Leben verändern, auf den Markt zu bringen. Dabei baut PCI auf organische und anorganische Wachstumsstrategien, einschließlich der Ausweitung des Dienstleistungsportfolios und der geografischen Expansion. PCI macht sich den globalen Wachstumstrend bei Bio- und spezialisieren Therapien zunutze und wird in Zukunft in die Ausweitung der bestehenden Kapazitäten für sterile Abfüllung von Injektionsmitteln und in die leistungsstarke und spezialisierte Herstellung investieren. Auch soll weiterhin in den USA investiert werden, um die kritische pharmazeutische Produktion und Infrastruktur für die Lieferkette in dieser Nation zu stützen.

Haffar sagte: "PCI hat sich dazu entschieden, sich in ein global tätiges CDMO zu verwandeln. Die Wachstumsstrategie wurde erfolgreich umgesetzt durch branchenführende Kundenorientierung und innovative und integrierte Lösungen für die Lieferkette. Ich danke unseren bestehenden Investoren für ihre fortwährende Unterstützung und begrüße Bain Capital und deren gründliches Wissen über das globale Gesundheitswesen und ihre Fähigkeiten im Bereich Life Science. Gemeinsam werden wir die kommerziellen, klinischen Testdienste von PCI ausbauen, ebenso wie die Produktion, um den Bedarf unserer Biopharma-Kunden in Zukunft decken zu können."

Matt Jennings, Chairman von PCI und ein Operating Partner von Kohlberg, meinte: "Die Kombination aus PCI's Weltklasse-Managementteam und erfahrenen Investoren aus der Branche hat sich als Erfolgsformel erwiesen. Wir freuen uns, dass Bain Capital nun ebenfalls zum Kreis der Investoren gehört. So können Salim und sein Managementteam auf Unterstützung auf dem Wachstumspfad und bei der Schaffung von Mehrwert zählen."

Devin O'Reilly, Partner bei Bain Capital, sagte: "PCI Pharma hat sich dank einer innovativen, fortschrittlichen Plattform, die ständig wächst und für die Branche neue Standards setzt, einen guten Ruf als vielfältiger Partner für führende Biopharma-Unternehmen erworben. So ist sichergestellt, dass Patienten sicher und effizient mit kritischen Therapien versorgt werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kohlberg, um dieses Fundament weiter auszubauen."

Andrew Kaplan und Christina Dix, Partner bei Bain Capital fügten hinzu: "Wir freuen uns darauf, Salim und PCI's Team von erfahrenen Branchenkennern mit unserem Fachwissen bei ihrer Mission zu unterstützen, fortschrittliche pharmazeutische Dienstleistungen innovativ weiterzuentwickeln, um das Leben von Patienten zu verbessern."

Chris Anderson, Senior Partner von Kohlberg, äußerte: "Wir fühlen uns geehrt, PCI in den vergangenen fünf Jahren bei ihrer Transformation in ein führendes globales CDMO unterstützt haben zu dürfen. Sie haben sich in einem schnell wachsenden Markt behauptet und sind nun bekannt dafür, kritischen Bedarf der Kunden bei der Entwicklung von Medikamenten und im Hinblick auf den Vermarktungslebenszyklus zu erkennen und zu befriedigen. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Bain Capital und auf neue Investitionen, die die Fähigkeiten des Unternehmens erweitern und dessen Wachstum in den kommenden Jahren sichern werden."

Mina Hamoodi, Head of Healthcare bei Mubadala, sagte: "Unsere erneute Investition in PCI beweist unsere tiefes Vertrauen in die Mission des Unternehmens, dessen Führungsmannschaft und dessen langfristiges Potenzial. Zu diesem entscheidenden Zeitpunkt sind wir froh, nun Bain Capital als Partner an Bord begrüßen zu dürfen, ein in der Gesundheitsbranche führender Investor mit gründlichem Fachwissen über den wachsenden Bedarf an Pharmadienstleistungen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bain und Kohlberg und das außergewöhnliche Managementteam von PCI, während das Unternehmen das nächste Kapitel im Verlauf seines rasanten Wachstumskurses aufschlägt."

Sujit John, Managing Director, Private Equity Health Life Vertical, Partners Group, kommentierte: "PCI's Marktposition, Ruf und Weltklassefähigkeiten positionieren das Unternehmen strategisch als Partner der ersten Wahl aus Sicht der Kunden. Wir freuen uns darauf, PCI und die neue Eigentümergruppe auf dem Wachstumspfad zu unterstützen."

Jefferies LLC fungierte als führender Finanzberater für PCI und Moelis Company LLC als Ko-Finanzberater. Morgan Stanley Co. LLC und BofA Securities, Inc. fungierten als Finanzberater für Bain Capital. Citi fungierte als Finanzberater für Mubadala.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton Garrison LLP fungierten als Rechtsberater für PCI und Kohlberg. Kirkland Ellis LLP fungierten als Rechtsberater für Bain Capital. Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom LLP fungierten als Rechtsberater für Mubadala. Ropes Gray LLP fungierten als Rechtsberater für Partners Group.

Über PCI Pharma Services

PCI ist ein weltführender CDMO, der Kunden mit integrierten End-to-End-Diensten für die Entwicklung, Herstellung und Verpackung von Medikamenten versorgt. So wird die Markteinführung beschleunigt und die Chancen auf geschäftlichen Erfolg steigen. PCI bringt pro Jahr erfolgreich 90 Produkte auf den Markt und ist seit mehr als fünf Jahrzehnten im Bereich Dienstleistungen für Pharmaunternehmen tätig. Das Unternehmen unterhält derzeit 38 Niederlassungen in sieben Ländern (Vereinigte Staaten, Kanada, Vereinigtes Königreich, Irland, Deutschland, Spanien und Australien). Mehr als 7.500 Mitarbeiter entwickeln Therapien für Patienten, die das Leben verändern.

Dank führender Technologie und kontinuierlicher Investitionen ist PCI Pharma Services in der Lage, den globalen Anforderungen der Arzneimittelentwicklung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg gerecht zu werden von der Fertigung über die Lieferkette für klinische Studien bis hin zur Vermarktung. Die Kunden von PCI nutzen das Unternehmen als Erweiterung ihres Geschäfts und als Kooperationspartner mit dem gemeinsamen Ziel, das Leben von Patienten zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter pci.com.

Über Kohlberg

Kohlberg wurde 1987 gegründet. Es ist eine führende U.S. Middle Market Private Equity Firma mit Sitz in Mount Kisco, New York. Sie investiert in hochwertige Gesundheits- und Dienstleistungsunternehmen, die sich durch eine starke Marktposition, wiederkehrende Einnahmeströme und stabile Endmärkte auszeichnen. Diese werden durch rigorose Auswahlverfahren aufgrund des eigenen White Paper Program ausgesucht. Kohlberg's Team von Investment- und Betriebsexperten arbeitet mit den Managementteams zusammen, um das Wachstum zu beschleunigen, die operative Leistung zu erhöhen und Mehrwert zu schaffen. Mehr Informationen finden Sie unter: www.kohlberg.com.

Über Bain Capital

Bain Capital wurde 1984 gegründet und ist eine der weltweit führenden Private Investment firmen. Wir möchten für unsere Investoren, Teams, Unternehmen und Gemeinden, in denen wir leben, bleibende Werte schaffen. Als private Partner führen wir mit Überzeugung und pflegen eine Kultur der Zusammenarbeit. Diese Vorteile ermöglichen es uns, neue Investmentmethoden zu praktizieren, Chancen freizusetzen und außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Über unsere globale Plattform investieren wir hauptsächlich über fünf Vehikel: Private Equity, Growth Venture, Capital Solutions, Credit Capital Markets und Real Assets. Hier verfügen wir über gründliches Fachwissen. Wir unterhalten 24 Büros auf vier Kontinenten, beschäftigen mehr als 1.850 Mitarbeiter und haben ungefähr $185 Milliarden an Vermögenswerten unter Verwaltung. Mehr erfahren Sie unter: www.baincapital.com. Folgen Sie @BainCapital auf LinkedIn und X (Twitter).

Über Mubadala Investment Company

Mubadala Investment Company ist ein Staatsfonds mit globalem Portfolio, der das Ziel verfolgt, nachhaltige Renditen für seinen Anteileigner, die Regierung von Abu Dhabi, zu erwirtschaften.

Mubadala's Portfolio von $330 Milliarden (AED 1,2 Billionen) umspannt sechs Kontinente und erstreckt sich über zahlreiche Sektoren und Vermögensklassen. Mubadala nutzt sein gründliches Fachwissen und seine langjährigen Partnerschaften, um nachhaltiges Wachstum und stabile Gewinne zu erreichen. Gleichzeitig werden die fortschreitende Diversifikation und globale Integration der Wirtschaft der Vereinigten Arabischen Emirate berücksichtigt.

Der Hauptsitz von Mubadala befindet sich in Abu Dhabi. Weitere Büros sind in New York, London, Rio de Janeiro, San Francisco und Peking ansässig.

Weitere Informationen über Mubadala Investment Company finden Sie unter: www.mubadala.com.

Über die Partners Group

Partners Group ist mit ungefähr 1.800 Mitarbeitern und mehr als $150 Milliarden an Vermögenswerten unter Verwaltung eine der größten Firmen in der globalen Private Markets-Branche. Das Unternehmen bietet Investmentprogramme und Mandate für Private Equity, Private Credit, Infrastruktur, Immobilien und Lizenzen. Die Anfänge der Partners Group liegen in der Schweiz, während die Gruppe nun mit Hauptsitz in Amerika in Colorado ansässig ist. So ist das Unternehmen anders strukturiert als die meisten anderen in der Branche. Die Firma nutzt ihre vielfältige Kultur und ihren operativen Ansatz, um attraktive Investments zu finden und Unternehmen sowie Assets zu Marktführern zu machen. Mehr Informationen finden Sie unter: www.partnersgroup.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250714649281/de/

Contacts:

Für PCI

Christopher Dale

Turchette Agency

973-227-8080 ext. 116

cdale@turchette.com

Für Kohlberg

Amanda Shpiner/Iain Hughes

Gasthalter Co.

212-257-4170

media@kohlberg.com

Für Bain Capital

Charlyn Lusk/Scott Lessne

Stanton

646-502-3549/646-502-3569

clusk@stantonprm.com slessne@stantonprm.com

Für Mubadala

Salam Kitmitto

+971 50 276 9286

sakitmitto@mubadala.ae

Für Partners Group

Prosek Partners

pro-partnersgroup@prosek.com