Hamburg (ots) -- Auf- und Ausbau des Bereichs "Finance Operations"- Mehr als 200 Kunden in den Bereichen Recht und Compliance, Datenschutz und Technologie und Finanzen und Buchhaltung- Technologievorreiterschaft sorgt für stetiges Wachstum seit zehn Jahren- "Wir machen die Pflicht, damit sich unsere Kunden auf die Kür, ihr Kerngeschäft, konzentrieren können."Die Clarius Group unterstützt seit vielen Jahren Unternehmen bei der Auslagerung und Optimierung ihrer Supportfunktionen in den Bereichen Compliance, Recht, Technologie und Datenschutz. Die Gruppe mit Sitz in Hamburg wächst dabei kontinuierlich, sowohl organisch als auch durch Zukäufe.Jetzt folgt der nächste große Schritt: Die Clarius Group baut ihr Leistungsspektrum deutlich weiter aus. Die Clarius Group übernimmt den Bereich Finance Operations für einen Konzern aus dem Bereich Consumer Electronics und gründet für diesen Bereich das neue spezialisierte Tochterunternehmen Clarius Services GmbH.Die Clarius Group wird damit zu einem der führenden Managed Services Provider (MSP) in den Bereichen Legal und Financial Operations in Deutschland. MSPs entlasten Unternehmen von notwendigen Pflichtaufgaben, so dass diese sich ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Dabei zählt die Clarius Group zu den Technologieführern in diesem Markt: Sie kombiniert eigenentwickelte, KI-gesteuerte Softwarelösungen mit persönlicher Beratung durch Legal Consultants und andere Expertinnen und Experten. Abgesehen von globalen Unternehmensberatungen, die solche Dienste zum Teil ebenfalls verrichten, bietet kaum ein anderes MSP in Deutschland einen so umfangreichen Service in diesen Bereichen an.Die Angebotspalette reicht von Recht und Compliance über Datenschutz und Technologie bis zu Finanzen und Buchhaltung. Dabei übernimmt die Clarius Group die Tätigkeiten ganz oder in Teilen, jeweils in enger Abstimmung mit den Auftraggebern. Durch maßgeschneiderte Lösungen entlastet sie ihre Mandanten bei der Abwicklung komplexer Supportaufgaben, häufig verbunden mit aufwendigen Rechtsangelegenheiten, und bietet ihnen Zugang zu den hochwertigen digitalen sowie traditionellen Dienstleistungen.Zu den Kunden zählen mehr als 200 Unternehmen unterschiedlichster Größen in Deutschland und weltweit - von Klein- und mittelständischen Unternehmen bis zu internationalen Großkonzernen. Darunter befinden sich etwa Bosch, Samsung, Trivago oder Vodafone. Bei der Clarius Group arbeiten mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Clarius Group bildet das Dach über vier spezialisierten Gesellschaften: der Clarius Legal Rechtsanwaltsaktiengesellschaft, der Clarius Data & Security GmbH, der Clarius Services GmbH. Im Bereich der vollautomatisierten Lösungen vertrauen tausende Kleinunternehmen auf die Software der vierten Clarius-Group-Tochter janolaw. Der seit Jahren wachsende Umsatz der Clarius Group liegt inzwischen im zweistelligen Millionenbereich.Die Clarius Group feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Begonnen hatte das Unternehmen als B2B-Dienstleister im Legal-Segment und damit als Anwaltskanzlei neuen Typs: digitaler, serviceorientierter, einfacher und im Ergebnis damit für Kunden passgenauer und günstiger.Gründer und CEO ist Dr. Ernst Georg Berger. Co-CEO ist der ehemalige Gruner+Jahr-Manager Nils Oberschelp.Dr. Ernst Georg Berger, CEO Clarius Group, und Nils Oberschelp, Co-CEO:"Wir wollen mit der Clarius Group einer der führenden Managed Services Provider in Europa werden. Dabei bieten wir beides: High-Tech und High-Knowledge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit neuen Kunden und dem neuen Bereich Clarius Services setzen wir unsere Wachstumsstrategie konsequent fort.Unser Versprechen lautet: Wir machen die Pflicht, damit sich unsere Kunden auf die Kür, also ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Wir unterstützen Unternehmen jeder Größe passgenau und effizient nach deren Bedürfnissen und übernehmen in allen Bereichen, die typischerweise einem Finanzchef unterstehen, gesamte Prozesse oder einzelne Aufgabenbereiche. So können unsere Kunden ihr hochqualifiziertes Personal dort einsetzen, wo es am stärksten zum Unternehmenserfolg beiträgt. Dabei setzen wir, neben dem Fachwissen unserer Experten und Beraterinnen, konsequent auf Technologie. Mit unserer eigenentwickelten "Solutions Suite" bieten wir einen einzigartigen Service im Markt, der unseren Kunden hilft, alle Prozesse stets im Griff zu behalten und über alle Vorgänge einfach und anwenderfreundlich zu verfügen."