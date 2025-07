© Foto: DALL*E

Der Bitcoin-ETF hat in Windeseile Rekordsummen eingesammelt.Der leitende Bloomberg-Analyst Eric Balchunas sagt, dass BlackRocks Bitcoin-börsengehandelter Fonds (ETF) die Marke von 80 Milliarden US-Dollar schneller überschritten hat als jeder andere ETF in der Geschichte. In einem neuen Beitrag auf der Plattform X erklärt Balchunas, dass der iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) nun einen Wert von 83 Milliarden US-Dollar erreicht hat und damit der 21 größte ETF weltweit ist. "IBIT hat am Freitag die 80-Milliarden-Marke durchbrochen - der schnellste ETF, der das geschafft hat: in nur 374 Tagen. Das ist etwa fünfmal schneller als der bisherige Rekordhalter VOO, der dafür 1.814 Tage benötigte." Der …